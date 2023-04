Aj kalkulačiek sa kedysi profesori báli a dnes sú nenahraditeľnou súčasťou vyučovania a životov študentov. Podobne to bude aj s umelou inteligenciou a nástrojmi na jej báze, predikuje v rozhovore pre TREND Radovan Kavický, AI & Data Science Evangelist v AIslovakIA – Národnej platformy na rozvoj umelej inteligencie na Slovensku.

Momentálne sa hovorí o umelej inteligencii, ktorej spoločnosť OpenAI vďačí za úspech svojho konverzačného četbota. Ako tento výrazný posun vníma AIslovakIA?

Nástroje na báze umelej inteligencie a spracovania prirodzeného jazyka, ktoré boli ešte pred pár rokmi v rovine sci-fi, sú dnes bežnou realitou. V novembri k nim pribudol ChatGPT. Tieto technológie v zásade neprinášajú až tak veľa nového, pretože veľké jazykové modely sú známe už roky a to tak medzi akademikmi aj v biznise. Až ChatGPT však zasiahol masy a ukázal smer ďalšieho vývoja tak AI ako aj oblasti veľkých jazykových modelov pričom tento posun aj my v AIslovakIA hodnotíme ako prínos a to nielen pre študentov, ale pre celú spoločnosť.