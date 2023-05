Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude v tomto roku prevádzkovať autovlaky do chorvátskeho Splitu dlhšie a častejšie - od 3. mája do 7. októbra trikrát týždenne. Vlani jazdili k Jadranskému moru do septembra dvakrát v týždni.

Prví cestujúci vyrazia z bratislavskej hlavnej stanice v stredu popoludní, vlak je kapacitne obsadený na viac ako polovicu, Národný osobný dopravca informoval, že autovlaky vypravuje v spolupráci s rakúskym partnerom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) tretí rok po sebe.

Nový typ dovolenky

Z Bratislavy majú tieto sezónne vlaky odchod okrem stredy aj v piatok a nedeľu o 15.53 hod., zo Splitu späť v pondelok, štvrtok a v sobotu o 17.20 hod. Cesta do centra stredomorskej Dalmácie trvá približne šestnásť hodín, dovolenkári si môžu dať odviezť vlakom autá a motorky, zobrať si môžu aj domácich miláčikov.

„Počet prepravených cestujúcich do Splitu nám každý rok stúpa. Vnímame, že po pandémii je o tento typ dovolenky záujem. V polovici apríla bolo predaných viac lístkov ako za celý minulý rok. Najvyšší záujem je o prepravu automobilov,” priblížil člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček.

Hraničná kontrola odpadla

Kapacita vlaku je 60 miest na sedenie, 90 miest je v lôžkových vozňoch a 60 v ležadlovom vozni. Dvadsať miest je pre autá a motocykle, po desať z Bratislavy aj Viedne.

„Železničná stanica i terminál vykládky automobilov sú v Splite priamo v centre mesta oproti prístavnému terminálu lodí na jednotlivé chorvátske ostrovy,” uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

V súčasnosti je do a zo Splitu v tejto sezóne vypredaných viac ako deväťtisíc lístkov pre osoby a takmer 1 500 pre vozidlá, z toho cez štyristo pre autá a vyše tisíc pre motorky. Autovlak vlani previezol celkovo necelých deväťtisíc cestujúcich aj viac ako päťsto motoriek a cez štyristo áut. Tento rok je cestovanie k Jadranu jednoduchšie.

„Chorvátsko sa totiž od 1. januára stalo súčasťou schengenského priestoru. Cestujúcim tak odpadla jediná hraničná kontrola, ktorá bola v nočných hodinách,” pripomenul Kováč s tým, že krajina od začiatku tohto roka tiež prešla z kuny na spoločnú európsku menu euro.