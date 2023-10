Znovuzavedenie daňovej licencie by výrazne zlepšilo daňovú spravodlivosť na korporátnej dani, kde časť firiem dlhodobo neplatila daň z príjmov. Uviedlo to Ministerstvo financií v Návrhu na ozdravenie verejných financií, ktorý zverejnilo v stredu. Toto opatrenie by mohlo priniesť do rozpočtu v nasledujúcich troch rokoch približne 210 miliónov eur. Živnostenský zväz však nesúhlasí, aby sa riešenie verejných financií presunulo na „plecia“ malých podnikateľov.

„V minulosti daňové licencie predstavovali efektívny nástroj na boj proti daňovej optimalizácii firiem. Jej znovuzavedenie tak vytvára tlak na úpravu podmienok v odpočte daňovej straty,“ uviedlo ministerstvo v návrhu. Daňová licencia bola zrušená v roku 2018. Jej znovuzavedením by sa zvýšilo zaťaženie firiem, avšak dodatočné zdroje pre rozpočet by v roku 2025 predstavovali približne 110 miliónov eur a v roku 2026 sto miliónov eur.

„Opatrenie navrhuje opätovné zavedenie licencie vo výške 480, 960, respektíve 2 880 eur v závislosti od obratu firmy. Opatrenie je možné škálovať vzhľadom na rast cenovej hladiny,“ priblížil rezort financií. Náročnosť opatrenia ministerstvo považuje za jednoduchú.

Vyjadrenie Slovenského živnostenského zväzu

Generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu Miriam Bellušová uviedla, že stanovisko zväzu poskytnú až k návrhom opatrení, ktoré navrhne nová vláda. „V tejto fáze sa nebudeme vyjadrovať k jednotlivým návrhom konsolidačných opatrení. Viaceré z nich vrátane daňových licencií majú zásadne negatívny dosah na podnikateľské prostredie a to je veľmi znepokojujúce. Nesúhlasíme s tým, aby sa riešenie deficitu verejných financií presunulo na plecia malých podnikateľov a živnostníkov,“ dodala.

Daňovo-odvodový systém

Návrh v oblasti zvýšenia efektívnosti, spravodlivosti a jednoduchosti daňovo-odvodového systému obsahuje opatrenia zvyšujúce príjmy oproti rozpočtovaným hodnotám približne o 0,9 miliardy eur do roku 2026. „Súčasný systém tiež obsahuje viacero daňových výnimiek, ktoré je vhodné zoštíhliť,“ konštatovalo ministerstvo.

Ministerstvo dodalo, že súčasné nastavenie daňovo-odvodového systému dovoľuje optimalizovať vybraným skupinám fyzických a právnických osôb výšku zaplatených daní a z nich plynúcich benefitov. Takéto nastavenie je podľa Ministerstva financií vhodné minimalizovať, aby sa zvýšila „spravodlivosť“ systému a subjekty vykonávajúce rovnakú činnosť platili dane a odvody v rovnakých podmienkach.