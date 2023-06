Niektoré rozvíjajúce sa ekonomiky prejavili túžbu vymaniť sa spod nadvlády dolára. Argentína sa možno vyberie úplne opačným smerom, píše Business Insider.

Slabé peso

Ekonóm a liberálny člen argentínskeho Národného kongresu Javier Milei chce v októbri zabojovať o víťazstvo v prezidentských voľbách. V rámci svojej kampane vyzýva na prijatie amerického dolára a zrušenie pesa. Americká mena podľa neho vyrieši problémy s vysokou infláciou, ktorá v Argentíne v máji dosiahla úroveň 109 percent.

„Peso sa topí ako ľad na Sahare“ argumentuje Milei. Argentínska mena za posledný rok stratila polovicu svojej hodnoty voči doláru, čo má za následok drahšie dovozy. Referenčná úroková sadzba sa pohybuje na úrovni 97 percent.

Prijatie dolára by mohlo ohroziť platobnú bilanciu Argentíny v prípade, že by dovoz stúpol a vývoz klesol. Ak by sa Mileiovi podarilo vyhrať voľby, jeho koalícia by v kongrese nemusela získať dostatočný počet miest na to, aby dokázala svoje plány o zavedení americkej meny pretlačiť.

Ak by Kongres s týmto návrhom napokon súhlasil, bolo by to preto, lebo v podstate nemal inú možnosť. „Musela by nastať situácia, kde by bola dolarizácia jediným spôsobom, ako stabilizovať ceny,“ uviedol bývalý investičný bankár z Wall Streetu Emilio Ocampo.

Zmena názoru

Argentína by sa prijatím dolára ako národnej meny oddelila od krajín, ktoré sa snažia o dedolarizáciu v medzinárodnom obchode a devízových rezervách. Argentínsky Kongres ešte v apríli vyhlasoval, že začne väčšinu čínskych dovozov uskutočňovať v jüanoch namiesto dolárov.

Argentína a Brazília v januári oznámili, že sa pripravujú na spustenie spoločnej meny. Aj napriek týmto snahám si už argentínski spotrebitelia zvykli používať americký dolár nielen v rámci sporenia, ale aj pri uskutočňovaní bežných transakcií.