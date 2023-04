Zlínska obuvnícka firma Vasky kúpila značku Botas. Oznámila hovorkyňa spoločnosti Vasky Aneta Zenkerová. Cenu spoločnosť nezverejnila. „Kúpili sme ochranné známky, domény, úžitkové vzory, čo sa týka výrobného zariadenia, sú to kopytá a nože,“ povedal majiteľ a zakladateľ spoločnosti Vasky Václav Staněk. Budovy v Skutči predmetom predaja neboli. Staněk by tiež rád zachoval v Skutči aspoň niekoľko pracovných miest.

Obuv pod názvom Botas sa vyrábala v Skutči na Chrudimsku od roku 1963. Firma je od tohto roku v likvidácii, podľa vedenia podniku za to mohlo zdraženie energií a materiálov na výrobu, výpadok exportu do Ruska a ďalších oblasti v dôsledku vojny na Ukrajine. Problémom bol aj nedostatok kvalifikovaných pracovných síl.

Staněk už skôr uviedol, že firma Vasky má o značku Botas záujem, pripravila aj akciu s predajom zľavnených párov svojich topánok. Z výťažku chcela značku Botas kúpiť. Podľa spolumajiteľa Botasu Františka Nestávala však bolo záujemcov viac. „Aj keď českým internetom a médiami prešla vlna neistoty, po celý čas sme len riešili detaily obchodu. Dôveru, ktorú do nás zákazníci vložili, sme od začiatku brali ako obrovský záväzok,“ uviedol v dnešnej tlačovej správe Staněk.

Značka Botas je českou obuvníckou legendou

Diskusie o kúpe trvali niekoľko týždňov. Popritom vznikala nová kolekcia v spolupráci značiek Vasky a Botas, ktorá je od stredy v predaji. „Kolaborácia topánok Vasky a Botas zatiaľ bude vznikať pod rukami obuvníkov a šičiek v Zlíne. Zákazníci sa môžu tešiť na pôvodné aj redesignované modely botasiek. Keďže výroba v nasledujúcich mesiacoch ešte len začne, zákazníci si na botasky budú musieť ešte chvíľu počkať,“ uviedla firma Vasky . „Botas je českou obuvníckou legendou. Nemala by ale žiť v tieni svojej predchádzajúcej slávy. Je načase ukázať, že botasky majú aj dnes čo ponúknuť,“ uviedol Staněk.

Staněk v stredu povedal, že by rád zachoval v Skutči zhruba 15 pracovných miest. Pre nových majiteľov značky Botas to nebude jednoduché z hľadiska výrobných kapacít.

„Budeme musieť rozšíriť výrobu, alebo hľadať kapacity externe v Českej republike. Topánky sa budú vyrábať v rovnakých výrobných podnikoch, v ktorých sa vyrábajú Vasky. Pôjde však o dve oddelené značky, ktoré budú mať svoje predajné kanály oddelené. Budeme dávať botasky na web Vasek, ale budeme sa snažiť budovať značku Botas aj vlastnými kanálmi,“ povedal Staněk. „Bol by som rád, keby sme do piatich mesiacov boli schopní mať naskladnený základný sortiment od Botasu, verím však, že to bude skôr," doplnil majiteľ.

Produkcia by mala vzrásť

Vasky majú vyše 50 zamestnancov, vlani vyrobili asi 200-tisíc produktov, párov topánok a ďalších doplnkových produktov, ako sú kľúčenky, rôzne obaly či opasky. Tento rok by produkcia mala vzrásť. Vasky by mali vyrobiť vyše 200-tisíc párov topánok.

Obuvnícka firma Botas dosiahla v roku 2021 zisk po zdanení 327 628 eur. Rok predtým skončila v strate 125 058 eur. Tržby z predaja výrobkov a služieb sa v roku 2021 medziročne zvýšili o 55 percent na 1 678 688 eur. Výsledky roku 2021 ale boli výrazne ovplyvnené odpredajom nepotrebných nehnuteľností. Bežnou činnosťou by spoločnosť skončila v malej strate. Minuloročné výsledky zatiaľ spoločnosť nezverejnila.