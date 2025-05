Viaceré európske lokality praskajú počas turistickej sezóny vo švíkoch. Život v mestách, ktoré sú pre turistov synonymom dovolenky a oddychu, je pre miestnych obyvateľov čoraz väčším utrpením. Správy o ich nespokojnosti obletujú svet každý mesiac a mnohé destinácie sa sa snažia preriediť masy turistov.

TREND prináša rebríček desiatich najpreťaženejších európskych miest, v ktorých počet zahraničných turistov niekoľkonásobne prevyšuje počet obyvateľov. Kompletný rebríček publikoval britský portál Holidu a zahŕňa 36 destinácií. Pri tvorbe rebríčka využil údaje o počte turistov v roku 2023, ktoré dal do pomeru k počtu obyvateľov. Výsledkom je zoznam miest s najvyšším počtom turistov na obyvateľa.



Absentujú v ňom niektoré očakávané mestá, napríklad aj Palma de Mallorca. Treba tiež dodať, že ak by zostavovateľ bral úvahy aj menšie sídla, ukázalo by sa, že mnohé dediny sú oveľa preťaženejšie než veľké mestá. Napríklad v rakúskej dedinke Hallstatt pripadá na jedného obyvateľa tri a pol tisíca turistov.

10. Dublin

počet turistov na obyvateľa: 9,07

Írska metropola má takmer 600-tisíc obyvateľov. Ak by sme k nej prirátali aj predmestia a ďalšie mestské časti, bol by to viac než dvojnásobok. Rebríček Holidu však zohľadňuje počet obyvateľov centrálneho mesta, ktoré spravuje radnica.

V predchádzajúcom vydaní rebríčka, ktorý sa odvíjal od turistickej návštevnosti z roku 2019, bol Dublin o jednu priečku vyššie, pričom o niečo vyšší bol aj počet turistov na obyvateľa. Najrušnejšou časťou mesta je Temple Bar s množstvom galérií, divadiel a trhov, s bujarým nočným životom a historickou atmosférou. Dublin zvažuje zavedenie turistickej dane.