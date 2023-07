Cestovať z Bratislavy do Londýna, Bruselu a Záhrebu je leteckou dopravou výrazne lacnejšie ako po železnici. Naopak, pri ceste z Košíc do Prahy a z Bratislavy do Splitu je cenovo výhodnejšie ísť vlakom. Vyplýva to z porovnania cien leteckej a železničnej dopravy na piatich vybraných trasách zo Slovenska v rámci analýzy Greenpeace o cestovaní na 112 európskych trasách za minulý rok.

Vlaky sú v priemere dvakrát drahšie ako lietadlá, pričom cesta vlakom môže stáť niekedy až 30-krát viac ako letecky. Environmentálna organizácia vyzýva európske inštitúcie a vlády jednotlivých štátov, aby zaviedli klimatické cestovné lístky. Nespravodlivé regulačné podmienky pre diaľkovú dopravu podľa organizácie podkopávajú európsku železničnú dopravu, vykorisťujú pracovníkov a znečisťujú planétu.

Trasa Bratislava - Londýn

Londýn je podľa analýzy jedinou destináciou, kam sa dá z bratislavského letiska dostať denne a mimoriadne lacno. Spiatočný let stojí asi toľko ako jedna večera. Vlakové spojenie medzi Londýnom a Bratislavou s dvomi prestupmi stojí v priemere takmer 8-násobne viac ako cesta lietadlom, najväčší rozdiel je 15,5-násobný. Ide o tretiu najdrahšiu vlakovú trasu zo všetkých 112 analyzovaných. Vlani letelo z Bratislavy do Londýna a späť vyše 160-tisíc ľudí, čo bola najvyužívanejšia letecká trasa zo Slovensku v rámci pravidelných letov. Lietadlá pritom vyprodukovali približne 61-tisíc ton skleníkových plynov, čiže ako 40-tisíc áut ročne. Prechodom na železnicu by sa dalo ušetriť najmenej 85 percent týchto škodlivých emisií.

Trasa Bratislava - Brusel

Cesta vlakom na trase Bratislava - Brusel vyšla v priemere 3,3-násobne drahšie oproti lietadlu. V dvoch porovnávaných dňoch boli vlakové lístky viac ako 5,5-násobkom leteniek. Jeden priamy let z Bratislavy do Bruselu spôsobí 300 kilogramov skleníkových plynov na jedného cestujúceho. Využitím 1 260 kilometrov dlhej vlakovej trasy by sa mohlo ušetriť 87 percent týchto emisií.

Trasa Bratislava - Záhreb

Použitie vlaku na trase Bratislava - Záhreb stálo priemerne 4-krát viac, v dňoch priamych letov bolo 9,5-krát drahšie ako letecky, v ostatných dňoch bol vlak lacnejší. Priamy let z Bratislavy do Záhrebu vytvára 75 kíl skleníkových plynov na cestujúceho, vlak by ušetril 74 percent emisií.

Trasa Košice - Praha

Trasa Košice - Praha je zo všetkých analyzovaných trás pre Slovensko jediná, kde je vlak vždy lacnejší ako lietadlo. Priamy let z Košíc do Prahy spôsobí 62 kíl emisií na cestujúceho, let z Košíc do Prahy cez Londýn 751 kilogramov. Cesta vlakom vytvorí približne 23 kíl emisií.

Cesta do Splitu

Chorvátske mesto Split pri Jadranskom mori je jedinou južnou destináciou, do ktorej sa dá dostať priamym nočným vlakom z Bratislavy. Priamy let do Splitu neexistuje. Na tejto trase v strednej a východnej Európe bol vlak vo všetkých dňoch lacnejší. Lacné lety z Viedne do Splitu neboli v analýze zohľadnené. Jediný prestupný let z Bratislavy do Splitu cez Záhreb spôsobí 124 kíl skleníkových plynov na osobu, použitím vlaku by sa mohlo ušetriť 73 percent týchto emisií.