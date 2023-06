Rozvojové zbrojárske projekty v podnikoch skupiny DMD Group v Dubnici nad Váhom budú prospešné pre región, Dubničania by to mali vnímať ako prirodzenú súčasť modernizácie ozbrojených síl, a nie ako niečo, čo by vzbudzovalo obavy. Počas návštevy podnikov akciovej spoločnosti DMD Group to povedal minister obrany Martin Sklenár.

„Firmy v Dubnici nad Váhom vnímajú rozvojové projekty v zbrojárstve ako veľkú príležitosť, pracujú na tom, aby investície zo Slovenska i z eurofondov boli využité čo najlepšie pre realizáciu projektov a rozvoj,“ povedal minister.

Ako dodal, konkrétne ide o tri projekty. Jeden sa venuje pásovým bojovým vozidlám, druhý kolesovým vozidlám a tretí zvýšeniu kapacít na výrobu veľkokalibrovej munície. Firmy sa na ne podľa ministra zodpovedne pripravujú, veľký dôraz kladú na bezpečnostný aspekt.

Tri projekty

Primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf vníma pripravované rozvojové projekty pozitívne najmä v súvislosti so vznikom nových pracovných miest a tokom kapitálu do Dubnice. „Minister i vedenie DMD Group ma ubezpečili, že projekty budú v súlade s najvyššími štandardmi bezpečnosti a že obyvateľom Dubnice nad Váhom nehrozí žiadne riziko,“ zdôraznil Wolf.

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti DMD Group Štefana Škultétyho, v spoločnosti ZTS - Špeciál tento rok preinvestujú dva milióny eur a v spoločnosti Konštrukta Defence rovnako dva milióny eur v súvislosti s projektom Patria. Výrobca munície, spoločnosť ZVS Holding, sa pripravuje na rozšírenie výroby 155-milimetrovej munície, má pripravené projekty za 30 miliónov eur.

„V ZVS Holding sme vyrábali 20-tisíc kusov 155-milimetrovej munície ročne. Operatívnymi rozhodnutiami sa dokážeme dostať na 30-tisíc kusov, po zrealizovaní investícií vieme ísť až na 120-tisíc kusov veľkokalibrovej munície ročne,“ doplnil Škultéty s tým, že veľká časť je určená na export.