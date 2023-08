Plánované prevzatie európskej smernice o minimálnej dani prostredníctvom zavedenia tzv. dorovnávacej dane v SR neznamená pre všetky firmy automaticky vyššie dane. Upozornilo na to v piatok Ministerstvo financií SR v reakcii na vyjadrenia z uplynulých dní, ktoré podľa rezortu nepresne interpretujú toto opatrenie.

„Cieľom smernice o minimálnej dani je dosiahnuť zdanenie príjmov nadnárodných skupín spoločností s globálnymi ročnými výnosmi viac ako 750 miliónov eur, a to na úrovni efektívnej sadzby dane 15 percent," priblížilo ministerstvo. Návrh zákona, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní, by mal podľa ministerstva financií zabezpečiť, aby sa príjmy slovenských dcérskych spoločností prostredníctvom dorovnávacej dane zdanili v SR, a nie v štáte materskej spoločnosti.

Na Slovensku totiž pôsobia spoločnosti, ktoré majú nižšiu efektívnu sadzbu dane, ako je zákonná sadzba dane z príjmov 21 percent aj minimálna sadzba dorovnávacej dane 15 percent, upozornil rezort financií. Dôvody sú rôzne, spôsobujú to napríklad položky nevstupujúce do výpočtu základu dane či rôzne daňové úľavy. „Práve dorovnávacia daň by mala zabezpečiť zdanenie príjmov dotknutých spoločností v SR na úrovni 15 percent, čím sa obmedzí dodanenie týchto príjmov v zahraničí," dodalo ministerstvo.