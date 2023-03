Zásoby vody sú vo svete v dôsledku nadmernej spotreby, znečistenia a klimatickej zmeny čoraz viac ohrozené. Organizácia Spojených národov na to upozornila v utorok v správe zverejnenej niekoľko hodín pred začiatkom Konferencie OSN o vode.

Svet „slepo kráča nebezpečnou cestou", pretože neudržateľná spotreba, znečistenie a globálne otepľovanie odčerpávajú zásoby vody, uviedol v predslove generálny tajomník OSN António Guterres.

Konferencia OSN o vode začne v stredu v New Yorku. Spoluorganizujú ju Holandsko a Tadžikistan a zhromaždí sa na nej zhruba 6 500 účastníkov vrátane stovky ministrov a desiatok lídrov krajín.

„Ak sa nič neurobí, bude to scenár ako obvykle – bude to naďalej 40 až 50 percent svetovej populácie, ktorá nemá prístup k sanitácii, a približne 20 až 25 percent svetovej populácie nebude mať prístup k bezpečnej (pitnej) vode," povedal vedúci autor správy OSN Richard Connor.

Dodal, že so svetovou populáciou, ktorá každým dňom rastie, „bude v absolútnych číslach stále viac ľudí, ktorí nebudú mať prístup k týmto službám".

Na konferenciu pozvali vládnych predstaviteľov i zástupcov súkromnej sféry, aby predložili návrhy pre tzv. akčný program pre vodu, ktorý by tento trend zvrátil a pomohol splniť rozvojový cieľ stanovený v roku 2015, a to zabezpečiť „prístup k vode a sanitácii pre všetkých do roku 2030".

Posledná konferencia na takejto vysokej úrovni o tejto problematike, ktorej chýba svetová dohoda alebo špecializovaná agentúra OSN, sa konala v roku 1977 v Mar del Plata v Argentíne.

Správa OSN upozorňuje, že „nedostatok vody sa stáva endemickým javom" v dôsledku nadmernej spotreby a znečistenia, zatiaľ čo globálne otepľovanie zvýši sezónny nedostatok vody v oblastiach, ktoré jej majú dostatok, ako aj v tých, ktoré sú už teraz pod tlakom.

„Asi desať percent svetovej populácie žije v krajinách, kde nedostatok vody dosiahol vysokú či kritickú úroveň," píše sa v správe.

Podľa najnovších klimatických štatistík OSN približne polovica svetovej populácie v súčasnosti zažíva aspoň v určitej časti roka vážny nedostatok vody. Najvýraznejšie to pociťujú chudobní ľudia.