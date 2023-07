Dopravné zápchy na nemeckých cestách a diaľniciach cez letné prázdniny každoročne komplikujú cestu na dovolenku a návrat domov.

Popredný nemecký autoklub ADAC už vopred varoval, že tohtoročné leto bude dopravne náročnejšie ako to vlaňajšie, vodiči by sa preto mali obrniť trpezlivosťou.

S problémami je potrebné počítať aj v regionálnych vlakoch, predovšetkým na tratiach k Baltskému moru a k ďalším turisticky obľúbeným regiónom.

Prázdniny v Nemecku, ktoré sa začínajú a končia v spolkových krajinách odlišne, sú už v plnom prúde.

Väčšia chuť cestovať

Cez víkendy vlaňajšieho leta napočítal autoklub v Nemecku vyše 38 350 dopravných zápch. Odborníci autoklubu sa obávajú, že tento rok takýchto kolón bude ešte viac, pretože Nemci po predchádzajúcich pandemických rokoch majú veľkú chuť opäť cestovať.

To sa ukázalo už cez predĺžený víkend cez Veľkú noc. Vtedy sa na diaľniciach medzi Berlínom a Baltom tvorili v oboch smeroch desiatky kilometrov dlhé kolóny, problémy boli okrem iného aj v Bavorsku. S nimi je nutné počítať aj teraz.

Skutočné dopravné problémy začnú podľa autoklubu od tohto víkendu a skončia až v polovici septembra, keď sa z dovoleniek budú vracať rodičia s deťmi v Bavorsku a Bádensku-Württembersku.

„Pravdepodobne najvyťaženejším víkendom celej sezóny bude rovnako ako vlani ten posledný júlový. Kto môže, mal by sa cez tento víkend cestám rozhodne vyhnúť,“ varuje autoklub. Vlani cez posledný júlový víkend zaznamenal autoklub 3544 dopravných zápch.

Práce na cestách aj počas leta

Problémom na cestách nie sú len ľudia smerujúci na dovolenku, ale aj stavebné obmedzenia. Aktuálne je podľa bilancie autoklubu ADAC na nemeckých diaľniciach 1 300 miest, kde sa stavia a opravuje. S obmedzeniami sa môžu vodiči stretnúť pri saskej metropole Drážďany a tiež v Bavorsku na diaľnici medzi Hofom a Norimbergom alebo pri Rezne.

Za najvyťaženejší vybral autoklub päť diaľnic, kde sa podľa štatistík tvoria viac ako dve tretiny všetkých kolón.

Sú to diaľnice A1 z Lübecku cez Hamburg a Brémy do Kolína nad Rýnom, A3 z Oberhausenu cez Frankfurt nad Mohanom do Norimbergu, A7 z Flensburgu cez Hamburg a Würzburg do Füssenu, A8 z Karlsruhe cez Stuttgart a Mníchov do rakúskeho Salzburgu a A9 z Berlína cez Norimberg do Mníchova.

Ani cesta vlakom nemusí byť riešením

„Kto chce prázdniny začať rýchlo a bez stresu, mal by správne a včas plánovať. Dôležité sú predovšetkým trasy a termíny ciest. Vhodné dni na cestovanie sú všedné dni od pondelka do štvrtka, naopak tými najhoršími sú piatky a soboty. To platí aj pre návrat. Dôležité je vyhnúť sa tiež ranným a večerným špičkám, keď ľudia cestujú do zamestnania a vracajú sa domov,“ odporúča autoklub.

Kto sa chce na dovolenku vydať cez víkend, mal by podľa autoklubu zvážiť nočnú jazdu. „Samozrejme len vtedy, ak je človek fit,“ podotýka.

Autoklub tiež navrhuje, či necestovať radšej vlakom s použitím lístka Deutschlandticket. Tento lístok za mesačné predplatné 49 eur umožňuje cestovať po celom Nemecku regionálnou a mestskou dopravou.

Jazda vlakom ale nemusí byť vždy vhodným riešením, podľa dopravných expertov možno očakávať plné regionálne spoje v smere k Baltu, ako tomu bolo aj vlani v lete. Vtedy bola v Nemecku dostupný mesačný lístok pre regionálnu a mestskú dopravu za deväť eur.

Niektoré vlaky boli natoľko preplnené, že ďalšia jazda bola z bezpečnostných dôvodov zrušená, nespokojných cestujúcich potom musela vyvádzať zo súprav polícia.

Preplnené letiská

Problémy v regionálnych spojeniach možno cez víkendy očakávať nielen na trasách k Baltu, ale tiež v ďalších turisticky obľúbených regiónoch.

Do ťažkostí sa môžu dostať napríklad cyklisti, ktorí sa do vlakov s bicyklom nemusia dostať. Mimoriadne vyťažené sú v lete aj diaľkové spoje vrátane rýchlovlakov ICE, ako ukazuje rezervačný systém nemeckých dráh Deutsche Bahn.

Na viac času na odbavenie a možný chaos by sa mali pripraviť aj cestujúci v leteckej doprave.

Letisko Willyho Brandta na pomedzí Berlína a Braniborska očakáva pre obdobie od 13. júla do 27. augusta na 3,5 milióna pasažierov, čo bude o 500-tisíc viac ako o vlaňajších prázdninách.

„Na začiatok prázdnin sme dobre pripravení,“ ubezpečila šéfka letiska Aletta von Massenbachová. Cestujúcim však odporučila, aby aj tak boli na letisku najmenej 2,5 hodiny pred odletom. Ďalším odporúčaním pre cestujúcich z Berlína je využiť samoodbavenie a bezplatnú rezerváciu časového okna pre bezpečnostnú kontrolu, pretože sa tak ľudia môžu vyhnúť radom.