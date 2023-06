Do systému ezdravie je aktuálne pripojených 20,8 tisíca lekárov. Hoci by do tohto systému mali zo zákona zapisovať všetky údaje, aktívne si svoju zákonnú povinnosť plnia necelé dve tretiny lekárov. Upozorňuje na to Národné centrum zdravotníckych informácií.

Elektronická PN sa po roku jej využívania podľa NCZI približuje úspešnosťou k ereceptu, ako k suverénne najúspešnejšej elektronickej službe ezdravia. Lekári vystavujú viac ePN ako tých papierových a erecepty predstavujú viac ako 95 percenta zo všetkých receptov. Tých služieb je však oveľa viac a NCZI s cieľom podpory ich používania spúšťa osvetovú kampaň.

„Stále sa presviedčame, že ani lekári často nevedia, že môžu vypísať elektronický výmenný lístok, že opakovaný erecept sa nedá vybrať len určitý počet dní a niektorí lekári dokonca majú vložený preukaz v čítačke už roky, ale nie sú prihlásení,“ hovorí riaditeľ NCZI Peter Lukáč o motivácii, ktorá viedla NCZI k spusteniu osvetovej kampane o ezdraví.

Jej heslo je „na ezdraví záleží“ a cieľom je zvýšiť povedomie o službách a ich používanie v teréne, čo vytvorí podmienky nevyhnutné na vyladenie jednotlivých služieb.