Španielsky miliardár Amancio Ortega má problém, ktorý väčšina svetových superboháčov nepozná, píše agentúra Bloomberg.

Ortega je zakladateľom siete obchodov s cenovo dostupnou módou Zara a najväčším podielnikom v jej materskej spoločnosti Inditex. Každý rok však tento miliardár musí urýchlene investovať miliardy eur, ktoré mu jeho úspešná podnikateľská činnosť prináša. Ak to neurobí, tak riskuje, že bude značnú časť týchto peňazí musieť obetovať dani z bohatstva.

Kontroverzná španielska daň

Úspech obchodov Zara zaručuje Ortegovi neustály prísun dividend, čo mu čoraz viac sťažuje hľadanie vhodných možností rýchleho investovania. Veď iba minulý týždeň oznámila firma Inditex 29-percentný nárast v oblasti vyplácania dividend, podľa ktorého si Ortega polepší o takmer dve miliardy eur.

Miliardár tak pre právne a fiškálne pravidlá Španielska upravujúce činnosť rodinných firiem, akou je jeho Pontegadea, musí tieto peniaze investovať v priebehu jedného roka.

Španielsko je jedinou krajinou EÚ, ktorá zaviedla daň z bohatstva. Na bohatých obyvateľov sa z tohto politicky kontroverzného poplatku vzťahuje výnimka v prípade, že ich rodinné firmy svoj príjem do 12 mesiacov ďalej investujú, vďaka čomu sa potom tieto peniaze budú považovať za „hospodársku činnosť“.

„Ide o vcelku jedinečnú situáciu, pretože v Španielsku nenájdete mnoho (Ortegovi) podobných prípadov disponujúcich takýmto bohatstvom,“ vysvetľuje miliardárov ortieľ advokát Leon Fernando Del Canto.

Stávka na nehnuteľnosti

Od zavedenia dane bol Ortega nútený presmerovať dividendy z Inditexu do veľmi opatrne vybraných aktív, no vo väčšine prípadov stavil na mestské nehnuteľnosti. Ortega sa tak stal vlastníkom niekoľkých ikonických budov, akými sú budova Haughwout v New Yorku, mrakodrap Royal Bank Plaza v Toronte či budova The Post Building v Londýne.

Aj vďaka nim sa Ortega stal jedným z najväčších vlastníkov nehnuteľností v Európe. Jeho majetok mal v roku 2021 hodnotu 15,3 miliardy eur, čím prekonal aj britských miliardárov Hugha Grosvenora a Charlesa Cadogana. Pontegadea odvtedy minula viac ako 1,9 miliardy eur na ďalších desať pozemkov v Severnej Amerike a Británii.

Ortega síce svoje investície do aktív diverzifikoval, no hľadanie vhodných cieľov sa pre neustály prísun peňazí stáva čoraz väčšou výzvou. Situácia sa zrejme tak skoro nezmení, a tak sa bude miliardárov problém pravdepodobne ďalej zhoršovať. Podľa Del Canta však od Ortegu netreba čakať, že sa na svoje „nešťastie“ bude verejne sťažovať.