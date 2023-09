Učitelia chcú pre svojich študentov len to najlepšie. Aj preto sa posledných dvadsať rokov snažia prísť na to, ako deťom pomôcť vyriešiť otázku akceptovania mobilných telefónov na školách. Učitelia už vyskúšali takmer všetko od začlenenia smartfónov do vyučovania cez ich dočasnú konfiškáciu až po udeľovanie bodov na základe schopnosti študenta nechať telefón počas vyučovania v taške, píše Business Insider.

Učiteľov aj napriek týmto snahám prítomnosť mobilov na školách frustruje, a to najmä vtedy, keď vedenie nie je ochotné prijať žiadne jednotné pravidlá.

Nové pravidlá

Učiteľka Emily Brisseová v lete dostala email, že jej škola bude od jesene implementovať politiku, ktorá žiakom zakazuje nosiť si mobilné telefóny do tried. Ako sama priznala, aj keď sa jej najprv uľavilo, bola z týchto správ aj trochu nervózna. Podľa správy Národného centra pre štatistiku v oblasti vzdelávania z roku 2020 už k rovnakému kroku pristúpilo 77 percent amerických škôl.

Odvtedy sa však toho veľa zmenilo. Deti sú dnes v porovnaní s rokom 2020 od mobilov oveľa viac závislé. Nudu nimi zaháňajú nielen počas prestávok, ale aj počas hodiny. Vôbec nezáleží na tom, ako veľmi sa učitelia snažia udržať si pozornosť študentov.

Brisseovej škola sa preto rozhodla prijať nové pravidlá, podľa ktorých museli žiaci pri vstupe do triedy odložiť svoje mobily do očíslovaných priehradiek v stojane, kde ostali až do konca hodiny. Ak to študent odmietne urobiť, učiteľ mu telefón nezhabe, ale namiesto toho upozorní správcov, ktorí potom žiakovi telefón zoberú a nechajú si ho až do konca vyučovania. Ak sa toto správanie bude opakovať, škola o tom informuje rodičov.

Reakcie žiakov

Podľa Brisseovej bolo na nových pravidlách najdôležitejšie to, že platili pre celú školu. Každý dospelý pristupoval k telefónom rovnako a každý študent vedel, čo sa od neho očakáva. Vyššie ročníky zozačiatku protestovali, prváci takmer vôbec.

Už je to mesiac, čo Brisseovej škola zaviedla novú politiku a podľa učiteľky mala pozitívny vplyv na všetky aspekty vyučovania. Väčšina študentov s odkladaním telefónov nemá problém, pretože majú vďaka tomu viac priestoru na osobnú komunikáciu s priateľmi a spolužiakmi. Okrem toho sa im páči, že ich počas hodiny nič nerozptyľuje. Mnohí žiaci majú k tomu pocit, že už od mobilov nie sú takí závislí ako kedysi.