Americká vláda neplánuje záchranu Silicon Valley Bank (SBV), ale pracuje na pomoci . Vyhlásila to v nedeľu ministerka financií Janet Yellenová.

SVB, ktorá mala na konci roka 2022 aktíva v hodnote 209 miliárd USD (197,43 miliardy eur), museli kalifornské bankové regulačné úrady v piatok (10. 3.) zatvoriť po tom, ako si jej klienti v priebehu jedného dňa vybrali vklady až vo výške 42 miliárd USD, čím sa stala insolventnou.

Poistené vklady do výšky 250-tisíc dolárov

V pondelok sa pobočky banky znovu otvoria, ale pod kontrolou federálneho úradu na ochranu vkladov (FDIC), ktorý poisťuje vklady do výšky 250-tisíc dolárov. Mnohé firmy a bohatí ľudia mali pritom na účtoch v SVB viac peňazí. Existujú obavy, že zamestnanci niektorých firiem nedostanú výplaty.

Yellenová v rozhovore pre televíziu CBS poskytla niekoľko podrobností o ďalších krokoch vlády. Zdôraznila však, že situácia sa výrazne líši od finančnej krízy pred takmer 15 rokmi, počas ktorej musela niektorým systémovo významným bankám prísť vláda na pomoc, aby ochránila celý sektor. „Už to neurobíme,“ povedala ministerka. „Máme však obavy o vkladateľov a zameriavame sa na to, aby sme uspokojili ich potreby.“

Yellenová sa snaží ubezpečiť Američanov, že po páde Silicon Valley Bank nenastane dominový efekt. „Americký bankový systém je skutočne bezpečný a dobre kapitalizovaný,“ povedala. „Je odolný.“

Silicon Valley Bank bola 16. najväčšia banka v krajine a jej krach je druhý najväčší od pádu Washington Mutual v roku 2008.

Slúžila najmä technologickým spoločnostiam

Banka väčšinou slúžila technologickým spoločnostiam vrátane niektorých najznámejších značiek v tomto odvetví. Silicon Valley Bank sa začala prepadať do platobnej neschopnosti po tom, ako technologické firmy, ktoré potrebovali hotovosť, keďže mali problémy so získaním financovania, si začali vyberať svoje vklady. Banka musela predať dlhopisy so stratou, aby pokryla výbery, čo viedlo k jej zlyhaniu.

„Celý víkend som pracovala s našimi bankovými regulátormi, aby sme navrhli vhodnú politiku na riešenie tejto situácie,“ vyhlásila Yellenová. „V tejto chvíli naozaj nemôžem poskytnúť ďalšie podrobnosti,“ dodala.

Americký prezident Joe Biden a guvernér Gavin Newsom z Kalifornie v sobotu hovorili tiež o „riešení situácie“, no Biely dom neposkytol podrobnosti o ďalších krokoch na ochranu pracovných miest, živobytia ľudí a celého odvetvia, ktoré je významným pilierom ekonomiky.

Yellenová: Vláda sa chce vyhnúť šíreniu nákazy

Vláda sa chce vyhnúť šíreniu „nákazy“ vo finančnom systéme, poznamenala Yellenová. „Chceme sa uistiť, že problémy, ktoré existujú v jednej banke, nevytvoria nákazu pre ostatné, ktoré sú zdravé,“ dodala.

Podľa agentúry Bloomerg vláda, Federálny rezervný systém (Fed) a FDIC zvažujú vytvorenie fondu na zabezpečenie vkladov v bankách, ktoré sa dostanú do problémov v dôsledku kolapsu SVB.

Regulačné orgány diskutovali o novom špeciálnom nástroji v rozhovoroch s vedúcimi predstaviteľmi bánk a dúfajú, že takéto opatrenie upokojí vkladateľov a pomôže obmedziť akúkoľvek paniku.