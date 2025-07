Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) so sídlom v Ženeve vyzýva krajiny, aby do roku 2035 zvýšili ceny tabakových výrobkov, alkoholu a sladených nápojov najmenej o 50 percent cez spotrebné dane.

Tieto príjmy by podľa organizácie mohli byť použité na financovanie boja proti srdcovocievnym ochoreniam, rakovine a cukrovke 2. typu. Jednorazové zvýšenie cien o 50 percent do roku 2035 by mohlo počas nasledujúcich 50 rokov zabrániť až 50 miliónom predčasných úmrtí, uviedla WHO.

Cieľom iniciatívy „3 by 35“ je zníženie škodlivej spotreby, záchrana životov a generovanie dôležitých verejných príjmov.