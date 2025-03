Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) navrhla znížiť svoj rozpočet o pätinu v dôsledku rozhodnutia Spojených štátov vystúpiť z organizácie, uviedol podľa agentúry AFP jej generálny riaditeľ Tedros Adhanom Ghebreyesus v internom emaile z piatka. Dodal, že WHO musí tiež obmedziť svoj dosah ako aj znížiť počet zamestnancov, píše TASR.

WHO podľa Ghebreyesusa v roku 2025 príde o takmer 600 miliónov dolárov a „nemá inú možnosť", než začať so škrtmi. Americký prezident Donald Trump po svojej januárovej inaugurácii rozhodol, že USA z WHO vystúpia. Okrem toho jeho administratíva tiež zmrazila takmer všetku zahraničnú pomoc krajiny, vrátane rozsiahlej pomoci na posilnenie zdravotníctva vo svete. Washington bol najväčším darcom WHO, pripomína AFP.

Šéf organizácie ozrejmil, že ešte pred odstúpením USA čelila WHO finančným obmedzeniam a začala pracovať na opatreniach na zvýšenie efektívnosti. „Oznámenie Spojených štátov v kombinácii s nedávnym znížením oficiálnej rozvojovej pomoci zo strany niektorých krajín... našu situáciu výrazne zhoršilo," uviedol Ghebreyesus v emaile.

„Hoci sme dosiahli značné úspory nákladov, prevládajúce hospodárske a geopolitické podmienky mimoriadne sťažili mobilizáciu zdrojov... V dôsledku toho len v tomto roku čelíme výpadku príjmov vo výške takmer 600 miliónov dolárov," dodal riaditeľ.

WHO tak navrhla zníženie jej rozpočtu na roky 2026-2027 z pôvodných 5,3 miliárd dolárov na „4,2 miliardy dolárov, čo predstavuje 21-percentné zníženie". Obmedzenie financií bude znamenať aj prepúšťanie pracovníkov organizácie na všetkých úrovniach, dodal Ghebreyesus.