Nemeckí exportéri odporučili Európskej únii, aby si pri obchodných rokovaniach so Spojenými štátmi zachovala „chladnú hlavu“ a zamerala sa aj na služby, v ktorých majú USA prebytok.

„Brusel by sa mal držať svojej línie, nenechať sa znervózniť,“ uviedol prezident Združenia nemeckého veľkoobchodu, zahraničného obchodu a služieb (BGA) Dirk Jandura. EÚ podľa neho presadzuje správnu stratégiu. „Spojila záujmy členských štátov a zároveň rokovala so Spojenými štátmi na rovnocennom základe. Bez toho, aby eskalovala konflikt,“ povedal.

Americký prezident Donald Trump pozastavil zvyšovanie ciel do 9. júla, aby poskytol čas na rozhovory o nových dohodách s obchodnými partnermi. Ak by sa s USA nepodarilo dohodnúť, nebude to koniec EÚ, poznamenal prezident BGA. Význam Spojených štátov by sa podľa neho nemal podceňovať, ale ani preceňovať.