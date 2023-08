Výrobca batérií SK On investuje do výstavby novej továrne na výrobu batérií pre elektromobily v Južnej Kórei 1,5 bilióna wonov (cez miliardu eur).

Bude to už tretí závod firmy na domácom trhu a zvýši jej domácu kapacitu výroby viac ako trojnásobne.

Uviedla to SK On vo vyhlásení.

SK On dodáva batérie pre automobilky Ford Motor či Hyundai Motor a najnovšia investícia je doteraz jej najväčšou na domácom trhu. SK On je piatym najväčším dodávateľom batérií pre elektromobily na svete.

Zásobáreň batérií

Nový závod má byť postavený do roku 2025 a do konca roku 2028 by jeho kapacita mala predstavovať až 14 gigawatthodín. Celkovo by tak ročná kapacita výroby firmy v Južnej Kórei mala vzrásť na 20 gigawatthodín, čo je dostatok batérií pre zhruba 280-tisíc elektromobilov. Celosvetová výrobná kapacita firmy je teraz 89 gigawatthodín.

Závod sa bude nachádzať v meste Sosan na západe krajiny, v blízkosti doterajších dvoch tovární. Podľa firmy má byť inteligentnou fabrikou, ktorá zvýši rýchlosť výroby o 30 percent a tiež jej presnosť. SK On spustila v prvom závode v Sosane výrobu už v roku 2012.

Stavia ďalšie štyri závody

Investícia SK On prichádza v čase, keď sa automobilka Hyundai pripravuje na začatie výstavby prvého domáceho závodu na elektromobily.

SK On stavia tiež štyri ďalšie závody v USA a Európe. Tie by mali zvýšiť do konca roku 2025 kapacitu produkcie na 220 gigawatthodín. SK On má za cieľ stať sa do konca roka 2025 tretím najväčším dodávateľom batérií pre elektromobily, uviedol server juhokórejského denníka Čungang ilbo.