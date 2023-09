Experti z Francúzska a Nemecka predstavili návrh rozsiahlych štrukturálnych reforiem Európskej únie. Dôvodom je zvyšujúci sa tlak na vstup nových členských štátov do konca desaťročia, píše Politico. Cieľom expertízy, ktorú si objednali dve najväčšie krajiny EÚ, je prepracovať pravidlá a pripraviť sa na fungovanie v 30-člennej únii, prípadne ešte väčšieho počtu krajín.



Autori si predstavujú model EÚ jazdiaci na štyroch „rýchlostných okruhoch“: Prvým by mal byť vnútorný okruh, druhým terajšia EÚ, tretím pridružení členovia a štvrtým európske politické spoločenstvo. To by bolo akýmsi voľným združením lídrov, ktoré by zasadalo dvakrát ročne.



„Je jasné, že rozširovanie EÚ a reforma EÚ idú ruka v ruke. A s tým musíme začať teraz,“ povedala nemecká ministerka pre Európu Anna Lührmannová. Správa skupiny 12 expertov navrhuje radikálne reformy na zefektívnenie štruktúry EÚ vrátane zníženia počtu komisárov a členov Európskeho parlamentu a zrušenia národných vet.



Štúdia zároveň skúma niekoľko možností, ako riadiť rozšírenú EÚ s väčším rozpočtom; prísnejšie prepojenie platieb EÚ s podmienkami právneho štátu; a posun smerom k väčšinovému hlasovaniu namiesto jednomyseľnosti v Európskej rade. V kroku, ktorý by sa mohol ukázať ako kontroverzný pre Francúzsko a Nemecko, experti navrhujú prerozdeliť väčšiu váhu hlasov v Rade menším krajinám EÚ, aby sa vyrovnala strata národných vet.



V súčasnosti sa medzi kandidátov na vstup do EÚ radí osem krajín vrátane Ukrajiny, Moldavska a šiestich balkánskych krajín. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolaová v júni podporila rokovania o pristúpení Ukrajiny k EÚ, ktoré sa majú začať v decembri tohto roku.



Riaditeľ politických štúdií Európskeho kolégia Olivier Costa a jeden z dvoch spravodajcov tohto dokumentu povedal, že „posledných 30 rokov histórie ukazuje, že názory tých, ktorí sa stavajú skepticky voči perspektívam veľkých reforiem EÚ, sa vždy ukázali ako nesprávne“.