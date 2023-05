Výnimky z desaťpercentnej dane z pridanej hodnoty na tlačené knihy, brožúry, letáky, tlačoviny, noviny, časopisy, periodiká ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál, by sa mohli zrušiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý do Národnej rady SR predložili poslanci Marián Viskupič a Jarmila Halgašová.

„V súčasnej dobe internetu význam tlačených materiálov akéhokoľvek druhu upadá a je možné, že v dohľadnej dobe sa stanú úplne marginálnymi alebo zaniknú. Predložený návrh prinesie ich cenové zatraktívnenie, a tým celý tento proces aspoň trochu spomalí. Pozitívnym sprievodným javom bude tiež zjednodušenie podnikateľského prostredia,“ argumentujú poslanci v dôvodovej správe.

Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V stanovisku k novele sa Ministerstvo financií SR vyjadrilo, že je potrebné v návrhu uviesť aj predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to na nasledujúce rozpočtové roky, spolu s návrhmi na úhradu úbytku príjmov.

Poslanci navrhujú účinnosť novely od 1. januára 2024.