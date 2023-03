Nemecká automobilka Volkswagen chce investovať do ťažby nerastných surovín. Tento krok jej má pomôcť znížiť náklady na výrobu batériových článkov, pokryť polovicu vlastného dopytu po batériách a predávať batérie ďalším zákazníkom. V rozhovore s agentúrou Reuters to povedal člen predstavenstva zodpovedný za technológie Thomas Schmall.

Nielen pre seba, ale aj pre iných

Najväčšia európska automobilka chce, aby jej batériová divízia PowerCo nevyrábala len batérie pre vlastnú potrebu Volkswagenu, ale aby sa stala globálnym dodávateľom batérií. Schmall dodal, že PowerCo bude dodávať batérie pre 1,2 milióna vozidiel americkej automobilky Ford, ktorá ich bude vyrábať na elektrickej platforme Volkswagenu.

Dlhodobo plánuje Volkswagen vyrábať toľko článkov, aby pokryl polovicu svojej celosvetovej potreby batérií. Väčšina výrobných kapacít má byť umiestnená v Európe a Severnej Amerike. Problémom sú však ťažobné kapacity, preto musia investovať priamo do baní.

Investície priamo do ťažby

Dodávky pre jej prvý severoamerický závod na výrobu batérií majú zabezpečiť ťažobné spoločnosti v Kanade. Schmall sa ale odmietol vyjadriť k tomu, kedy a kde by Volkswagen mohol investovať priamo do baní s tým, že spoločnosť tieto informácie nezverejní, kým sa situácia na trhu neupokojí.

Výroba alebo získavanie batérií za rozumnú cenu je hlavnou úlohou pre automobilky ako Volkswagen, Tesla a Stellantis, ktoré sa snažia, aby elektromobily boli cenovo dostupné. Podľa analýzy agentúry Reuters iba Tesla prisľúbila vyššie investície do výroby batérií ako Volkswagen.

Len niekoľko málo výrobcov automobilov oznámilo, že má priamy podiel v baniach. Mnohí však uzavreli zmluvy s producentmi, aby získali suroviny ako lítium, nikel a kobalt potrebné na výrobu batérií.

Z nuly na miliardy

Spoločnosť PowerCo bola zriadená vlani. Jej cieľom je mať do roku 2030 ročné tržby 20 miliárd eur. To je ambiciózny cieľ pre firmu, ktorá zatiaľ nevyrába vo veľkom. V roku 2025 má začať výrobu závod firmy v Nemecku, v roku 2026 v Španielsku a o ďalší rok neskôr v Kanade. V nasledujúcich piatich rokoch plánuje Volkswagen celkovo investovať 180 miliárd eur, z toho 15 miliárd eur je určených na tri ohlásené závody na výrobu batérií a obstaranie niektorých surovín. Zatiaľ má Volkswagen zabezpečené dodávky surovín do roku 2026.

Volkswagen si tiež objednal batérie od firmy Northvolt zhruba za 14 miliárd dolárov. Celosvetovej výrobe batérií dominujú ázijskí výrobcovia, ako je CATL, LG Chem a Samsung SDI. Takmer polovica plánovanej kapacity výroby batériových článkov v Európe pripadá na ázijských hráčov.