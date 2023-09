Slovensko sa stáva lákavou destináciou pre investície do veterných elektrární, píše Finweb Hospodárskych novín a dodáva že záujem o výstavbu majú okrem slovenských firiem aj Dáni či Rakúšania.

Ministerstvo životného prostredia aktuálne rieši 19 projektov. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu hovorí o investíciách za 1,4 miliardy eur, ktoré by v prípade dokončenia mohli dodávať elektrinu pre 736-tisíc domácností.

Záujem stavať majú slovenské WSB Invest, štátny podnik SPP a Duslo Šaľa, ale aj rakúska oekostrom AG či dánsko-slovenská Eurowind Energy.

Posledná menovaná by chcela postaviť veterné turbíny pri Močenku, Bábe a Ľudovítovej, Rakúšania majú zase záujem o lokalitu pri meste Šaľa. Slovenská akciovka WSB Invest má v hľadáčiku miesta pri Tvrdošovciach, pri obci Paňa a dve oblasti na Záhorí, a to Popudinské Močidľany - Radošovce a Rohov. Plynári by radi postavili veterný park pri meste Galanta a druhý zámer sa spája s mestom Piešťany. Rovnako však prejavili záujem o spomínanú oblasť na Záhorí v okolí obcí Radošovce, Mokrý Háj a Popudinské Močidľany. Elektrinu by sme mohli získavať aj z veterného parku Trnovec nad Váhom, ktorý by chcelo postaviť Duslo Šaľa.

Realizácia však nie je jednoduchá a stretáva sa aj s odporom miestnych obyvateľov. Petíciu spísali najmä v prípade projektu Popudinské Močidľany - Radošovce, kde ľudia upozornili napríklad na výšku turbín či rozloženie. Petíciu spisovali aj pri Piešťanoch, kde taktiež prekáža výška turbín a hluk.

Problémom čelí aj Duslo, ktoré sa trápi s dosahom na životné prostredie či dánska firma, ktorá musí riešiť neštandardnú požiadavku ministerstva o vypracovanie vibroakustickej štúdie.