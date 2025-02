Veľké technologické koncerny plánujú v roku 2025 pokračovať v obrovských investíciách. Dôvodom je zintenzívnenie pretekov v oblasti umelej inteligencie (AI). Meta, Amazon, Alphabet a Microsoft chcú tento rok investovať 320 miliárd dolárov do AI technológií a výstavby dátových centier, vyplýva z vyjadrení ich šéfov. Ich kapitálové výdavky vlani dosiahli 230 miliárd dolárov.

Od debutu ChatGPT v roku 2022 už technologické spoločnosti naliali do projektov v oblasti AI miliardy dolárov, keďže sa predháňajú v rozširovaní dátových centier s množstvom grafických procesorov od spoločnosti Nvidia a v zdokonaľovaní modelov. Vzostup čínskej AI aplikácie DeepSeek spôsobil šok v odvetví. Podľa odhadov vytvorenie open-source nástroja stálo zlomok v porovnaní s americkou konkurenciou.

Obavy z toho, že investície technologických firiem v USA sú zbytočne premrštené, spôsobil výpredaj technologických titulov. V priebehu jediného dňa trhová kapitalizácia Nvidie a Broadcomu padla o 800 miliárd dolárov. Spomedzi spomínaných koncernov predložil najambicióznejšie investičné plány Amazon. V tomto roku plánuje minúť na kapitálové výdavky vyše sto miliárd dolárov po 83 miliardách vlani. Šéf spoločnosti Andy Jassy tvrdí, že investície budú smerovať do rozširovania dátových centier pre AI. Dopyt zákazníkov je taký veľký, že divízia cloudových služieb Amazon Web Services pracuje na hranici kapacít.

Microsoft informoval, že vo fiškálnom roku 2025 vyčlení 80 miliárd dolárov na vytvorenie dátových centier pre AI. Vyše polovica výdavkov by sa mala realizovať v USA, uviedol prezident spoločnosti Brad Smith. Alphabet plánuje v tomto roku kapitálové výdavky vo výške 75 miliárd dolárov, pričom v prvom kvartáli by mal minúť 16 až 18 miliárd. Finančná riaditeľka koncernu Anat Ashkenazi tvrdí, že väčšina z nich bude smerovať do technickej infraštruktúry.

Meta chce tento rok investovať do AI 60 až 65 miliárd dolárov, tvrdí jej šéf Mark Zuckerberg. Rok 2025 je podľa neho rozhodujúcim pre AI. Uviedol, že krok pomôže odblokovať historické inovácie a rozšíriť vedúce postavenie technológií USA.