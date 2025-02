Spojené kráľovstvo sa chystá ukončiť daňovú výnimku, z ktorej profitovali bohatí cudzinci žijúci v krajine. Tento krok tak spustil celoeurópske pátranie po daňových rajoch. Bohatí obyvatelia pritom preskúmavajú široké spektrum možností od slnečného Portugalska po spoľahlivé Švajčiarsko.

Britská vláda sa k 6. aprílu 2025 rozhodla zrušiť daňový štatút „non-dom“, ktorý obyvateľom s pobytom mimo Spojené kráľovstvo umožňoval vyhnúť sa na 15 rokov plateniu daní z príjmov a kapitálových výnosov zo zahraničia, pokiaľ tieto peniaze nepreniesli do krajiny. Boháčom sa nepáči najmä plánované zrušenie ochrany zahraničných aktív uložených v trustoch pred 40-percentnou dedičskou daňou. „Mnohí klienti mi hovoria, že nemôžu obetovať tak veľkú časť majetku. Nechcú to deťom urobiť,“ vysvetlila Justine Markovitz, vedúca švajčiarskej pobočky medzinárodnej právnej firmy Withers.

V roku 2024 patrili medzi najpopulárnejšie destinácie, do ktorých sa bohatí Briti chceli presťahovať, najmä Portugalsko, Španielsko, Francúzsko a Nemecko. Obľúbenou lokalitou je aj Grécko, ktorému sa svojím zhovievavým daňovým režimom podarilo prilákať už vyše 230 milionárov. Krajina profituje aj z nižších životných nákladov v porovnaní s Nemeckom či Francúzskom.

Obľúbenci ceria zuby

Španielsko plánuje zaviesť daň až do výšky 100 percent na hodnotu nehnuteľností kúpených nerezidentmi z krajín mimo EÚ. Novinka by sa tak dotkla aj bohatých Britov. Španielsky premiér Pedro Sánchez uviedol, že toto „bezprecedentné“ opatrenie je nevyhnutné na riešenie krízy v oblasti bývania. Nerezidenti si totiž v Španielsku v roku 2023 zakúpili 27-tisíc nehnuteľností, ktoré chcú prenajímať za účelom generovania zisku.

Nie je vylúčené, že nad podobnými opatreniami začnú uvažovať aj Grécko, Francúzsko a Portugalsko. Všetky tri štáty trápi nadmerný turizmus, ktorý zvyšuje ceny nájmov a sťažuje miestnym obyvateľom prístup k cenovo dostupnému bývaniu. Situáciu sa nateraz rozhodli riešiť obmedzovaním krátkodobých prenájmov a iniciatívami na podporu udržateľnejších foriem cestovného ruchu. Mike Harvey z 1st Move International varoval: „Tieto opatrenia síce riešia nedostatok bývania, no môžu neúmyselne ovplyvniť digitálnych nomádov, dôchodcov a medzinárodných kupcov, ktorí prispievajú k miestnej ekonomike.“

Grécko, Francúzsko aj Portugalsko sa v rámci hospodárskeho rastu do veľkej miery spoliehajú na príjmy z turizmu a zahraničné investície, a to najmä v oblasti nehnuteľností. Zavedenie 100-percentnej dane pre cudzincov by mohlo mať ďalekosiahle následky na ekonomiku krajín, ak sa im nepodarí vyvinúť alternatívne zdroje príjmov.

V prípade Grécka by mohlo ohroziť konkurencieschopnosť a ekonomickú stabilitu krajiny. Vo Francúzsku by zas oslabilo trh s nehnuteľnosťami či spomalilo investície a cestovný ruch. „Portugalsko je pre Britov aj naďalej top destináciou, no zavedenie stopercentnej dane by mohlo oslabiť ich záujem, čo by negatívne ovplyvnilo nielen realitnú sféru, ale aj širšiu ekonomiku,“ dodal M. Harvey.

Alternatívne destinácie

Keďže populárne európske destinácie bohatých Britov čelia rastúcej daňovej a cenovej neistote, mnohí z nich sa začali obzerať po bývaní v iných kútoch sveta. Podľa 1st Move International sa medzi rokmi 2022 a 2024 medzi top neeurópske destinácie zaradili Spojené štáty, Austrália, Spojené arabské emiráty, Kanada a Nový Zéland.

Či majú záujem aj o Slovensko pre TREND priblížil konateľ WGF Reality Roman Kružliak: „Naša realitná kancelária pôsobí na trhu od roku 2006. Za toto obdobie neevidujeme zvýšený dopyt po kúpe od zahraničných klientov.“ Podobný vývoj očakáva aj v najbližšom období. Medzi najčastejších zahraničných vlastníkov nehnuteľnosti na Slovensku podľa neho patria občania susedných krajín, a to najmä z Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Poľska. „Prioritne atraktívne sú pre nich krajské mestá a hlavné mesto,“ dodal.