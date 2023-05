Na tohtoročnom Katarskom ekonomickom fóre sa potvrdilo, že Blízky východ rastie na atraktivite na úkor západných finančných centier. Reportér Bloombergu Dinesh Nair tvrdí, že v súčasnosti je jediným regiónom, ktorý sa môže „postarať sa o veľké transakcie“.



Bankári na Blízkom východe sú teraz vyhľadávanejší než kedykoľvek predtým, a to vďaka masívnemu nárastu transakcií, ako na miestnej, tak aj na globálnej úrovni. Región priťahuje stále viac kapitálu zahraničných firiem. Americký miliardár Ken Moelis, zakladateľ a generálny riaditeľ investičnej banky Moelis & Company hovorí, že Blízky východ má nesmierne svetlú budúcnosť.



„Je to jedno z mála miest na svete, kde sa ambície spájajú s kapitálom,“ vysvetľuje D. Nair. A keď sa tieto dva faktory spoja, môžu sa podľa neho diať zaujímavé veci. Ako napríklad presídlenie obchodníkov z Londýna, pričom Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia sú teraz najhorúcejšie hotspoty IPO.



Dokonca aj fakt, že Saudská Arábia ponúka futbalovej hviezde Lionelovi Messimu 400 miliónov dolárov za každý z posledných rokov jeho hráčskej kariéry, potvrdzuje význam regiónu. Rijád zároveň dúfa, že sústredenie kapitálu a zvýšené výdavky nadchnú rozrastajúcu sa mladšiu generáciu a rozprúdia miestny turizmus.



Napriek tomu sa Blízky východ nevyrovnal Londýnu, pokiaľ ide o vytvorenie silného ekosystému na podporu seriózneho finančného centra. Cieľ to však podľa D. Naira určite je. „V Londýne sú ambície diskutabilné. Ale určite tam nie je žiadny kapitál,“ hodnotí situáciu zo svojho pohľadu.