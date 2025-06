Skupina vedcov sa snaží svet presvedčiť, aby prestal s vývojom takzvaného zrkadlového života. Ide o umelo vytvorené mikróby, ktoré by podľa nich mohli premôcť imunitné obranné mechanizmy ľudí, zvierat a rastlín. Rozsah hrozby je podľa vedcov zatiaľ ťažké predpovedať, no mohol by ovplyvniť život, ako ho dnes poznáme, povedal pre Financial Times imunológ David Relman.

Dodal, že existuje scenár, v rámci ktorého by sa z budúceho zrkadlového organizmu mohol stať široko rozšírený invázny druh, ktorý by narúšal mnohé kľúčové ekosystémy na celej planéte vrátane toho ľudského: „Musíme brať vážne možnosť extrémnej, potenciálne existenčnej hrozby.“

Obavy vedcov odzrkadľujú skutočnosť, že úprava prirodzených biologických systémov pomocou techník, akou je génová editácia, síce pozitívne transformovala zdravotnú starostlivosť, zároveň však vydláždila cestu novým rizikám. Vedci a vlády sa teraz snažia nájsť spôsob, ako tieto nové technológie regulovať.

Zrkadlové mikróby sa stali reálnejšou hrozbou po tom, čo výskumníci začali vytvárať chirálne zmenené formy prirodzene sa vyskytujúcich biologických molekúl, akými sú proteíny. Tie by mohli slúžiť ako základ pre lieky s dlhším účinkom, pretože by ich rozkladanie bolo pre imunitný systém človeka náročnejšie. Odborníci sa takisto domnievajú, že zrkadlové organizmy by mohli byť schopné využívať širší rozsah potravinových zdrojov, než sa pôvodne predpokladalo, čo by zvýšilo ich šance na prežitie.

Takmer 40 vedcov vrátane dvoch nositeľov Nobelovej ceny už v decembri 2024 varovalo, že riziká spojené so zrkadlovými organizmami sú natoľko vážne, že by k ich vytváraniu nemalo dochádzať. Potenciálne prínosy, napríklad efektívnejšie podávanie liekov, sú podľa nich neporovnateľné s hrozbami, ktoré predstavujú.