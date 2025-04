Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zmierni clá na automobilové diely, pričom výrobcom bude kompenzovať niektoré tarify uvalené na zahraničné súčiastky vo vozidlách vyrábaných v USA. Zároveň chce zabrániť, aby sa na importné clá nabaľovali ďalšie dovozné poplatky, uviedol denník The Wall Street Journal.

Pri zahraničných súčiastkach vo vozidlách vyrábaných v Spojených štátoch administratíva umožní producentom v prvom roku získať náhradu za clá až do výšky 3,75 percenta hodnoty automobilu. V druhom roku by sa náhrada znížila na 2,5 percenta a neskôr by sa postupne zrušila.

Minister obchodu Howard Lutnick potvrdil, že Biely dom uzavrel dohodu s automobilkami. „Zmluva bude významným víťazstvom prezidentovej obchodnej politiky, pretože odmeňuje spoločnosti, ktoré vyrábajú na domácom trhu. Zároveň poskytuje rozbeh výrobcom, ktorí vyjadrili odhodlanie investovať v USA,“ vyhlásil.

Posun prichádza po tom, ako sa na Biely dom obrátili automobilky General Motors, Toyota, Volkswagen či Hyundai.

„Väčšina dodávateľov vozidiel nie je kapitálovo pripravená na náhle colné narušenie trhu. Mnohí už teraz čelia zastaveniu výroby, prepúšťaniu a bankrotu,“ uvádza sa v liste, podľa ktorého „stačí zlyhanie jedného dodávateľa, aby sa zastavila výrobná linka automobilky“.