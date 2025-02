Dohoda, ktorú obe strany naposledy aktualizovali k 25. februáru je podľa denníka Financial Times menej rozsiahla a záväzná, než pôvodný návrh Washingtonu.

Z pôvodného návrhu zmizla zmienka o možných príjmoch pre USA vo výške 500 miliárd dolárov z ťažby nerastov. Na nereálnosť tejto sumy upozornil aj komentátor agentúry Bloomberg Javier Blas, ktorý sa špecializuje na energetiku a komodity. Podľa neho Ukrajina nemá zásoby vzácnych zemín a predstava o jej nerastnom bohatstve je omyl.

Rovnako v aktualizovanom návrhu dohody absentuje akákoľvek explicitná bezpečnostná garancia zo strany USA, ktorú Kyjev žiadal výmenou za podiel na svojich prírodných zdrojoch.

Hoci ukrajinským vyjednávačom sa podarilo obmedziť rozsah dohody a zmierniť niektoré najnáročnejšie podmienky navrhnuté administratívou Donalda Trumpa, viaceré kľúčové detaily zostávajú nedoriešené.

🇺🇦🇺🇸 Ukrainian President #Zelensky is arriving at the #WhiteHouse later this Friday, where he’s expected to sign a “minerals deal” with US President #Trump, even as the latter pivots increasingly towards #Russia.



FRANCE 24’s @Charlotte_JHS tells us more about the agreement ⤵️ pic.twitter.com/ZP4Ze5awRy