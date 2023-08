V posledných rokoch sa v Európe medzi tínedžermi masívne rozšírilo používanie e-cigariet, píše Politico. Počet mladistvých vo veku od 11 do 17 rokov, ktorí už vyskúšali elektronickú cigaretu, sa vo Veľkej Británii od roku 2013 zdvojnásobil. Vo Francúzsku ju už vyskúšala viac než polovica 17-ročných. Ich počet výrazne vzrástol napríklad aj v Taliansku, Lotyšsku a Rumunsku.

Vo všeobecnosti platí, že e-cigarety môžu pomôcť dospelým fajčiarom vzdať sa tohto zlozvyku. Vlády, lekári, odborníci na verejné zdravie a verejnosť však bijú na poplach, pretože počet mladistvých, ktorí našli záľubu vo fajčení elektronických cigariet, narastá. Dokonca aj tabakový priemysel volá po prísnejších pravidlách.

James Murphy, riaditeľ výskumu v British American Tobacco (BAT), vyhlásil, že spoločnosť je otvorená rôznym možnostiam, ako znížiť príťažlivosť a dostupnosť elektronických cigariet.

Nová realita

Príchod e-cigariet dramaticky zmenil trh. Elektronické cigarety sú dostupné v rôznych pestrých farbách a so širokou škálou príchutí od mentolu cez ovocie po cukrovú vatu. Mladiství sa k nim vedia ľahko dostať, pretože ich v Európe predáva mnoho – miestami pochybných – predajcov.

Táto nová realita viedla k pochybnostiam o tom, či zákonodarcovia pred desiatimi rokmi, keď stanovovali pravidlá pre reguláciu e-cigariet, neurobili chybu. Otázkou je, či nenastal čas ich zrevidovať.

V roku 2013 Európska komisia navrhla, aby bola väčšina e-cigariet regulovaná ako medicínske produkty, čo by znamenalo, že by boli na predpis a museli prejsť procesom schvaľovania lieku. Krajiny EÚ s tým súhlasili, no poslanci Európskeho parlamentu nevedeli zaujať pevné stanovisko.

Lobby ich nakoniec presvedčila, a tak liberálna europoslankyňa Rebecca Taylorová spolu s ďalšími poslancami z frakcií Obnovme Európu, ECR a EPP navrhla pozmeňujúci návrh, ktorý odstránil požiadavku na schválenie elektronických cigariet ako medicínskych produktov okrem prípadov, kde ich výrobcovia propagovali ako pomôcku na odvykanie od fajčenia. Tento návrh bol úspešne schválený.

Pravidlá fungujú

Jørgen Vestbo, lekár a emeritný profesor respiračnej medicíny v Univerzitnej nemocnici v Južnom Manchestri, verí, že keby boli e-cigarety považované za medicínske produkty, vyriešilo by to mnoho problémov. „S odstupom času si myslím, že sme ich mali dať na lekársky predpis,“ dodal lekár s tým, že dnes pôjde o oveľa ťažšiu úlohu.

Pokiaľ ide o tabakový priemysel, pravidlá, ktoré EÚ nakoniec prijala, fungujú dobre. Murphy z BAT ich opísal ako „celkom pragmatický regulačný rámec“, ktorý viedol k výraznému prechodu z tradičných cigariet na e-cigarety. „A preto sme svedkami jednej z najnižších úrovní fajčiarov, aké sme vo svete kedy videli,“ dodal.

Podľa Murphyho možno pravidlá ešte stále upraviť tak, aby sa zamedzilo fajčeniu e-cigariet u mladých. BAT by to chcel dosiahnuť obmedzením príchutí na tri kategórie – tabak, mentol a ovocie. Pre BAT by to nebol veľký problém, keďže momentálne ponúka iba tieto tri kategórie. Okrem toho by sa Murphy zameral aj na balenie s tým, že povolené by boli iba určité formáty a štýly.

Zmeny v pohybe

Národný výbor Francúzska proti fajčeniu v máji odporučil zákaz všetkých príchutí a vtedajší minister zdravotníctva François Braun podporil zákaz jednorazových e-cigariet.

V Nemecku vláda takisto tlačí na celoeurópsky zákaz jednorazových e-cigariet. Nemecký komisár pre omamné látky na federálnom ministerstve zdravotníctva Burkhard Blienert tvrdí, že regulácia vzhľadu elektronických cigariet a ich balenia by pomohla znížiť mieru používania u mladistvých.

Spojené kráľovstvo uvažuje nad novou daňou z vapingu a zároveň núti spoločnosti, aby v súvislosti so svojimi výrobkami žiadali o licencie na medicínske produkty. Okrem toho plánuje fajčiarom rozdávať štartovacie sady s e-cigaretami.

Európska komisia zvažuje možnosť prísnejšej regulácie elektronických cigariet v budúcej revízii Smernice o tabakových výrobkoch. Europoslanci, ktorí pred desiatimi rokmi podporili pozmeňujúci návrh, sú prísnejšej regulácii naklonení. Sú otvorení nielen obmedzeniam v oblasti balenia a príchutí, ale aj možnosti, že by boli e-cigarety na lekársky predpis.

Tieto produkty by potom mohli byť preplácané, vďaka čomu by boli lacnejšie pre tých, ktorí ich naozaj potrebujú, uzavrel europoslanec z frakcie EPP Peter Liese.