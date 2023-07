Väčšina outsourcovaných programátorov v Indii by pre umelú inteligenciu (AI) mohla do jedného až dvoch rokov prísť o prácu. Pri rozhovore s analytikmi švajčiarskej banky UBS to minulý týždeň povedal šéf spoločnosti Stability AI Emad Mostaque, napísal v utorok web televízie CNBC. Vďaka umelej inteligencii je totiž možné vyvíjať softvér s oveľa menším počtom ľudí.

„Myslím, že to ovplyvňuje rôzne typy pracovných miest rôznymi spôsobmi," povedal Mostaque. „Ak robíte prácu pri počítači a nikto vás nikdy nevidí, potom to má masívny dopad, pretože tieto modely sú ako naozaj talentovaní absolventi."

Podľa Mostaquea však nebudú všetci zasiahnutí rovnakým spôsobom kvôli rozdielnym pravidlám a predpisom po celom svete. V krajinách s prísnejšími pracovnými zákonmi ako je napríklad Francúzsko, bude takýto dopad menej pravdepodobný. V Indii „outsourcovaní programátori až do tretej úrovne programovania v budúcom roku alebo v dvoch odídu, zatiaľ čo vo Francúzsku nikdy vývojárov neprepustíte," povedal šéf Stability AI.

Otázky ostávajú

Agentúra Bloomberg uvádza, že India je domovom viac ako piatich miliónov programátorov. A práve oni sú najviac ohrození dopadmi pokročilých nástrojov umelej inteligencie, ako je ChatGPT.

India je hlavnou lokalitou pre firmy, ktoré presúvajú do zahraničia prácu v back-office, teda v tých oddeleniach firiem, ktoré spravidla neprichádzajú do styku s klientmi a spracúvajú administratívu, a robia ďalšie pracovné úkony. Zákazníkmi indických outsourcingových firiem sú technologické giganty zo Silicon Valley, banky z Wall Street, letecké spoločnosti alebo maloobchodníci.

„Prečo by ste vy mali písať kód tam, kde ho počítač vie napísať lepšie? Keď dekonštruujete programovanie od testovania chýb cez testovanie jednotiek až po ideové riešenie, umelá inteligencia to zvládne, len lepšie, "povedal Mostaque. „Ale nebude to robiť automaticky, budú tu 'kopiloti' AI," pokračoval. „To znamená, že na klasické programovanie bude potrebných menej ľudí, ale sú potom potrební na iné veci? "To je podľa Mostaqueho otázka.