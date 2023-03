Spoluzakladateľ Microsoftu, filantrop a miliardár Bill Gates tvrdí, že nástroje umelej inteligencie (AI) na tvorbu jazyka z dielne firmy OpenAI sú jednou z dvoch revolučných technológií, ktoré mal vo svojom živote česť vidieť, píše agentúra Bloomberg.

Podľa Gatesa je prísľub novej technológie najvýznamnejším pokrokom v oblasti technológií od vytvorenia grafického používateľského rozhrania. To umožnilo ľuďom vďaka používaniu ikon, menu a okien jednoduchšie komunikovať s počítačmi a stanovilo normy pre moderné operačné systémy.

„Rozvoj umelej inteligencie je rovnako významný, ako vytvorenie mikroprocesoru, osobného počítača, internetu a mobilného telefónu,“ napísal na svojom blogu Gates Notes miliardár. Podľa neho umelá inteligencia zmení spôsob, akým ľudia pracujú, učia sa, cestujú, dostávajú zdravotnú starostlivosť či medzi sebou komunikujú. „Podniky sa od seba budú odlišovať podľa toho, ako dobre ju budú vedieť používať,“ predpovedá Gates.

AI napreduje rýchlejšie, než Gates čakal

Miliardár sa s tímom z OpenAI pravidelne stretáva už od roku 2016 a v roku 2022 im predostrel výzvu, aby svoj systém AI vytrénovali tak, aby prešiel pokročilými skúškami z biológie na úrovni vysokej školy. Jeho otázky si totiž nevyžadujú priamočiare recitovanie faktov, ale skôr kritické myslenie. Gates si myslel, že táto úloha firme zaberie niekoľko rokov, no modelu AI s názvom GPT trvalo iba niekoľko mesiacov, kým sa mu podarilo skúšku svojim znalosťami prejsť s najlepšou možnou známkou.

Firme OpenAI sa podarilo od Microsoftu získať dodatočnú investíciu vo výške desať miliárd dolárov, pričom minulý týždeň do sveta vypustila najnovšiu verziu modelu AI generujúceho text s názvom GPT-4. Možno ho využiť pri programovaní či vytváraní obrázkov, no model je na rozdiel od svojho predchodcu používateľom schopný odpovedať aj na otázky ohľadom nimi nahratých obrázkov.

Prioritou je lepší svet

Gates venuje väčšinu času svojej nadácii The Bill and Melinda Gates Foundation, a tak sa nemožno čudovať, že ho zaujal potenciál umelej inteligencie v oblasti filantropie. Podľa miliardára môže táto technológia zmierniť niektoré z najhorších nerovností na svete od zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách po zmenu klímy či vzdelávanie. Nadácia by mala v najbližších mesiacoch poskytnúť viac podrobností o tom, ako by možnosti umelej inteligencie rada využila.

Miliardár však uznal, že technológia vyvoláva otázky v oblasti pracovnej sily, právneho systému, súkromia či zaujatosti. „Svet sa musí uistiť, že každý – nielen ľudia, ktorí sú za vodou – budú mať z umelej inteligencie úžitok. Vlády a filantropia budú musieť zohrať významnú úlohu pri zaistení toho, že AI k nerovnosti neprispeje, ale ju zmierni," uzavrel Gates s tým, že presne toto budú priority jeho práce s umelou inteligenciou.