Niektoré úlohy testov jednotných prijímacích skúšok na viacročné gymnáziá v Českej republike bude hodnotiť umelá inteligencia. Počítač pri niektorých úlohách, ktoré majú jednoznačné riešenie, nahradí jedného z dvoch hodnotiteľov. Aspoň jeden človek ale skontroluje každú odpoveď v teste žiakov piatych a siedmich tried, ktorí by chceli študovať na osemročných a šesťročných gymnáziách. ČTK to dnes za organizáciu Cermat, ktorá skúšky centrálne zadáva, povedala jej hovorkyňa Jana Patáková. Prijímacie skúšky na viacročné gymnáziá sa konajú dnes a v utorok.

„Tento rok prvýkrát hodnotí niektoré úlohy umelá inteligencia. Opravuje ale len malé percento testov, používame ju tento rok skúšobne. Systém využijeme aj pre maturitné skúšky v máji,“ povedala hovorkyňa.

Doteraz podľa J. Patákovej posudzovali každú odpoveď žiaka na úlohu v teste z českého jazyka a matematiky dvaja hodnotitelia. Pokiaľ sa nezhodli na tom, akým vysokým počtom bodov by mala byť školákova odpoveď ohodnotená, rozhodoval hlavný hodnotiteľ. Jedného z hodnotiteľov teraz u časti prijímacích testov na viacročné gymnáziá nahradí umelá inteligencia, druhým hodnotiteľom a hlavným hodnotiteľom podľa hovorkyne zostáva naďalej človek.

Porovnateľná chybovosť

Podobne sa tento rok hodnotia aj testy jednotných prijímacích skúšok na štvorročné maturitné odbory na stredných školách. Žiaci prevažne deviatych tried základných škôl skúšky skladali minulý týždeň. Podľa riaditeľa Cermatu Miroslava Krejčího opravil počítač asi 100-tisíc úloh a výsledky skúšobného použitia umelej inteligencie sú porovnateľné s chybovosťou človeka, povedal Českému rozhlasu.

Jednotné prijímacie skúšky na šesťročné a osemročné gymnázia sa konali dnes. Druhý termín je v utorok. Na osemročné gymnázia sa tento rok podľa údajov Cermatu hlási takmer 19-tisíc detí, na šesťročné gymnázia vyše 7 300 záujemcov. Tradične býva záujem žiakov o všetky typy gymnázií vyšší ako počet ponúkaných miest. Tento rok navyše výrazne stúpol oproti predchádzajúcemu roku počet uchádzačov o štúdium aj počet podaných prihlášok.

Záujemcovia o štúdium na viacročných gymnáziách si mohli podať dve prihlášky. Celkovo tak tento rok dostalo osemročné gymnáziá zhruba 34 400 prihlášok, šesťročné asi 13-tisíc. Počet prihlášok na šesťročné gymnázia stúpol oproti minulému roku o 31 percent, na osemročné gymnázia prišlo medziročne o 7,4 percenta prihlášok viac. Výsledky tohtoročných jednotných prijímacích skúšok odovzdá Cermat riaditeľom škôl 28. apríla, tí potom do dvoch dní zverejnia poradie uchádzačov podľa hodnotenia výsledkov v prijímacom konaní.