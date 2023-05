Ukrajinský vicepremiér Mychajlo Fedorov predniesol vášnivý prejav k zaplnenému publiku vo Washingtone. Na rozdiel od väčšiny ukrajinských delegácií však neprosil o ďalšiu pomoc. Namiesto toho predstavil digitálnu novinku, známu ako DIJA (Deržava i ja — v preklade: Štát a ja). Informuje o tom denník Financial Times.

Pred tromi rokmi spustilo ministerstvo na čele s M. Fedorovom aplikáciu, ktorá umožňuje občanom využívať služby súkromného sektora a vlády na svojich telefónoch. Mal to byť nástroj na „boj proti korupcii a premenu Ukrajiny na digitálny štát“. Napríklad počas pandémie covidu-19 aplikácia umožňovala Ukrajincom overiť si stav očkovania.

Prvý digitálny pas na svete

Ale využívanie DIJA sa rozšírilo do prekvapujúcej miery. Aplikácia je nainštalovaná v 70 percentách všetkých ukrajinských telefónov. Devätnásť miliónov občanov, čo je približne polovica populácie, pravidelne pristupuje k stovke rôznych služieb, ktoré sa v nej nachádzajú. Patria sem nástroje, ktoré poskytujú občanom prvý digitálny pas na svete, umožňujú získať digitálne vodičské preukazy aj stavebné povolenia, registrovať narodenie detí, platiť dane, robiť digitálne podpisy a vykonávať online bankovníctvo.

Nedávno pribudli funkcie, ktoré Ukrajincov učia lietať s dronmi (a zostreliť ich), prijímať platby za utečencov, podávať správy o činnosti ruských jednotiek a žiadať o prostriedky na obnovu, keď bomby zničia ich domovy. Aplikácia je skutočne taká efektívna, že Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj (USAID), ktorá financovala časť jej vývoja spoločne s britskou vládou, spolupracuje s Kyjevom na jej exporte. Napríklad Estónsko už technológiu DIJA dováža – čo je zarážajúce, keďže samotný pobaltský štát je priekopníkom v oblasti digitálnych technológií. USAID teraz spolupracuje s krajinami ako Zambia, Kosovo a Kolumbia, ktoré majú o aplikáciu takisto záujem.

Inovácie nemusia byť len zo Západu

„DIJA je najlepšie stráženým tajomstvom Ukrajiny – všetci by sme mali závidieť,“ povedala šéfka USAID a bývalá veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Samantha Powerová. Skutočnosť, že Kyjev rozšíril aplikáciu počas vojny a ochránil ju pred kybernetickými útokmi, je pôsobivá.

Sektor komerčných digitálnych aktivít na Ukrajine vzrástol v roku 2022 o päť percent, zaznamenal takisto rekordný export. Deje sa to aj vtedy, keď celkový ekonomický výkon krajiny v tom roku klesol o ničivých 30 percent. Navyše, aplikácia popiera predpoklad, že skvelé inovácie sa začínajú na západe a až potom sa dostávajú do chudobnejších krajín. „Dedičstvom po Sovietskom zväze bola korupcia. Ak ste chceli požiadať o stavebné povolenie alebo zmeniť registráciu auta, museli ste zaplatiť úradníkovi. Ale DIJA to odstraňuje,“ hovorí M. Fedorov.

Aplikácia ukazuje jednu z možných ciest pre budúcnosť Ukrajiny. V predvojnovom hospodárstve krajiny dominovalo poľnohospodárstvo a ťažký priemysel. Vládni predstavitelia však teraz vidia technologický potenciál ako kľúčový pilier a snívajú o tom, že budú pokračovať po vzore Izraela. Táto krajina už predtým ukázala, že nepriateľskí susedia nemusia brániť rastu vo vnútri. Keďže Ukrajina má tiež množstvo technicky zdatných občanov, úradníci v Kyjeve chcú potenciálnym zahraničným investorom odkázať, že ide o ďalší startupový národ.

DIJA ukazuje, že nevyhnutnosť je matkou vynaliezavosti. A Ukrajina má schopnosť prekvapiť. Neukrajinci by si to mali pamätať – z vojenských aj civilných dôvodov, konštatujú v závere FT.