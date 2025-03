Ukrajina nie je pre Slovensko spoľahlivým susedom ani partnerom. Ukázala to v roku 2008 aj v teraz pri tranzite plynu, povedal poslanec Národnej rady Richard Glück. Reagoval tak na vyjadrenie europoslanca Erika Kaliňáka, ktorý naznačil, že ak by sa Rusi dostali do Užhorodu, Slovensko by malo konečne spoľahlivého partnera.

Erik Kaliňák ďalej povedal, že Slovensko muselo x-krát zachrániť Ukrajinu po tom, čo ekonomicky vybudovala konflikt s Ruskom. „Koľkokrát nám neboli ochotní pomôcť. Z toho pohľadu sú Rusi dôveryhodnejší partner v ekonomickej oblasti,“ poznamenal.