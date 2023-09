Mzdy, platy, ale aj ďalšie typy príjmov by sa mali cielene zvyšovať tak, aby sa približovali k hodnote dôstojného materiálneho minima. To však nebude možné, ak sa nezmení nastavenie ekonomického modelu, ako aj priority a východiská hospodárskeho rastu. Vyhlásila to v pondelok prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová s tým, že pojem pracujúci chudobný by mal z nášho slovníka zmiznúť.

„Dekády podporovaný model postavený na nízkych mzdách, teda aj tej minimálnej, nízkej produktivite práce, montážnej ekonomike s nízkou pridanou hodnotou a priamych zahraničných investíciách je už vyčerpaný. V súčasnosti už našu ekonomiku vrátane miezd ťahá ku dnu a k neudržateľnosti,“ doplnila konfederácia.

Zavedenie regionálnej mzdy

Vo verejnej diskusii rezonuje téma možnosti zavedenia regionálnej, prípadne aj odvetvovej minimálnej mzdy. Konfederácia upozornila, že táto mzda prehĺbi regionálne rozdiely a ešte viac skomplikuje situáciu na trhu práce v súvislosti s nedostatkom pracovnej sily, keďže by išlo o umelé zavádzanie bez kolektívneho vyjednávania.

„Už asi len technickou otázkou zostáva, aké regióny by takýto typ minimálnej mzdy kopíroval. Okresy a kraje sú stanovené administratívnym spôsobom a nie na základe ekonomických ukazovateľov. Na odstraňovanie regionálnych rozdielov a podporu ekonomického a sociálneho rastu regiónov existujú iné nástroje, nie však regionálna minimálna mzda,“ dodala Uhlerová.

Smernica o primeraných minimálnych mzdách

Konfederácia vidí riešenie rastu miezd vrátane minimálnej mzdy v posilnení kolektívneho vyjednávania a odborovej organizovanosti. „To od nás požaduje aj na úrovni Európskej únie prijatá smernica o primeraných minimálnych mzdách. Podľa nej budeme musieť naše pokrytie kolektívnymi zmluvami zo súčasných 25 percent zdvihnúť na 80 percent, čo je viac ako na trojnásobok,“ doplnila konfederácia.

V najbližších mesiacoch bude podľa konfederácie smernica transponovaná do slovenskej legislatívy. Konzultácie na úrovni Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a sociálnych partnerov už začali. „Pre nás bude dôležité vypracovanie a pravidelné vyhodnocovanie tzv. akčného plánu, v rámci ktorého budú musieť byť zadefinované nástroje na posilnenie kolektívneho vyjednávania,“ uzavrela Uhlerová.