Americký prezident Donald Trump avizuje sériu ciel, ktoré by mohli byť adresnejšie, než sa očakávalo. Chce tak upokojiť podnikateľov aj investorov.

Druhý apríl bude podľa neho „Dňom oslobodenia“ pre najväčšiu svetovú ekonomiku. Prisľúbil recipročné poplatky, ktoré zasiahnu priateľov aj nepriateľov USA. Cieľom je napraviť praktiky, ktoré Washington považuje za nespravodlivé.

Trump už skôr naznačil, že v ten istý deň oznámi špecifické sektorové tarify pre odvetvia, ako sú výroba automobilov, farmaceutický a polovodičový priemysel.

Minulý týždeň minister financií USA Scott Bessent povedal, že Washington oboznámi obchodných partnerov s úrovňou ciel aj necolných bariér. Ak by ale štáty zastavili svoje praktiky, mohli by sa potenciálne vyhnúť poplatkom v USA, uviedol. Dodal tiež, že Spojené štáty sa zamerajú približne na 15 percent krajín, ktoré majú obchodnú nerovnováhu so Spojenými štátmi