Zavedením obchodných bariér v zmysle politiky „America First“ prezident Spojených štátov Donald Trump núti ostatné krajiny zintenzívniť spoluprácu. Európska únia, ktorá sa v posledných piatich rokoch pod vplyvom protekcionistického Francúzska snažila presadzovať ľudskoprávne a environmentálne hodnoty v obchodnej politike, sa po strate spoľahlivého spojenca v USA rýchlo profiluje ako otvorený a silný hráč vo svetovom obchode.

„V čoraz nepredvídateľnejšom globálnom prostredí sa krajiny predbiehajú, aby mohli s nami spolupracovať,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pri príležitosti 10. výročia spustenia platformy Politico Europe.

Z tejto zmeny nálady profitujú najmä ekonomicky liberálnejšie členské štáty ako Švédsko, pobaltské krajiny či Holandsko. Švédsky minister obchodu Benjamin Dousa po zasadnutí ministrov EÚ v Luxemburgu poznamenal: „Panuje pocit naliehavosti – musíme otvoriť nové obchodné trasy a uzatvoriť nové dohody.“

Trumpove clá vo výške 10 percent na väčšinu krajín, 145 percent na Čínu a 25 percent na oceľ, hliník a automobily môžu spôsobiť trojpercentný pokles globálneho obchodu s tovarom. Svetová obchodná organizácia aktuálne pre tento rok predpovedá mínus 0,2 percenta z celkového obchodu, pričom v prípade zavedenia recipročných ciel pre EÚ vo výške 20 percent môže dôjsť k poklesu až o 1,5 percenta.

Hoci sú obchodné vzťahy medzi EÚ a USA najväčšie na svete – dosahujú 1,6 bilióna eur ročne, Únia rozširuje aktivity do iných regiónov. Brusel zintenzívnil medzištátne rokovania a dohodol sa s obchodnými blokmi ako Mercosur, Mexiko či Švajčiarsko. Oživil aj rokovania s Malajziou a spustil nové rozhovory so Spojenými arabskými emirátmi. Rokovania s Indiou by mali byť ukončené ešte tento rok; na stole je aj užšia spolupráca so Spojeným kráľovstvom.