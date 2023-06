Ross Perot, ktorého rodina je jedným z najväčších developerov v Spojených štátoch, varoval pred hroziacou recesiou na trhu s nehnuteľnosťami. Šéf spoločnosti Hillwood tvrdí, že hlavní aktéri v oblasti komerčných nehnuteľností majú ťažkosti so získavaním stavebných úverov.

„Ak v tejto oblasti podnikania nemôžete získať stavebný úver, nehnuteľnosti čaká recesia,“ povedal R. Perot v rozhovore pre Bloomberg TV. „Kľúčom k rozvoju trhu komerčných nehnuteľností a priemyselných stavieb je dnes bankovníctvo,“ doplnil s tým, že jeho spoločnosť Hillwood v dôsledku zhoršených úverových štandardov sama pomáha iným developerom financovať ich projekty.



Hillwood má komerčné a rezidenčné pobočky po celej krajine. Aktuálne stavia nové sídlo bankového domu Goldman Sachs vo štvrti Victory Park v Dallase, v ktorej bude mať prácu päťtisíc zamestnancov. Perotova spoločnosť zohrala úlohu aj pri obstarávaní nehnuteľností pre ďalšie veľké spoločnosti v severnom Texase, ako je napríklad nové sídlo spoločnosti Charles Schwab, kampus investičnej spoločnosti Fidelity vo Westlake či kancelárske priestory firmy Caterpillar v Las Colinas.



Texas a jeho trh s nehnuteľnosťami ťaží z rýchleho rastu populácie a realokácií firiem. Miestne ceny bývania zostávajú hlboko pod úrovňou New Yorku či Kalifornie, vďaka čomu je tento štát pre nových obyvateľov veľmi atraktívny.

Perotov otec Ross kandidoval na prezidenta v roku 1992 ako nezávislý, získal takmer 20 percent odovzdaných hlasov. Jeho syn je hlavným donorom texaských republikánov. R. Perot, mladší takisto uviedol, že v roku 2024 podporí ktoréhokoľvek republikánskeho kandidáta na prezidenta okrem Donalda Trumpa.

Keď sa R. Perota pýtali na nedávne vyjadrenia miliardára Jamieho Dimona, ktorý prezradil, že by sa jedného dňa mohol uchádzať o post šéfa Bieleho domu, povedal: „Ak by (Dimon) vstúpil do politiky, bolo by to pre našu krajinu skvelé.“