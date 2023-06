V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či ohrozuje emisná norma Euro 7 automobilový priemysel na Slovensku a v EÚ. Elektronicky hlasovalo medzi stredou 31. mája 2023 a pondelkom 5. júna 2023 celkovo 47 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

Jednoznačne áno. Môže to zničiť mnoho podnikov v oblasti automotivu

Stanislav Verešvársky, managing director, DanubiaTel

Dôraz na ekologizáciu v automobilovom priemysle je legitímna iniciatíva, ale v tomto prípade sa mi javí nie ako motivácia pre výrobcov automobilov a ich dodávateľov, ale skôr ako diktát zelených bez vytvorenia potrebných podmienok na tento prechod.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron

Ekológia je určite dôležitá, ba dokonca prioritná, ale práve preto by som skôr očakával podporu a akceleráciu elektromobility. V nej nie je EÚ líder a vynakladanie prostriedkov na úpravu „mŕtvych“ technológií spaľovacích motorov nemusí byť najlepší nápad.

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko

Ak to nepoškodí automobilky, iste to poškodí zákazníka - autá budú podstatne drahšie a stanú sa možno opäť luxusným tovarom.

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Ja neviem koho zastupujú europoslanci, lebo stále schvaľujú zákony proti Európe. Riešme radšej ochranu životného prostredia tým, aby nepremávali kontajnerové lode z Ázie do Európy a, myslím, že Európu ochránime viac. Venujme sa ukončeniu konfliktu na Ukrajine a neschvaľujme nezmyselné zákony, viď, že predtým bola jadrová energia to najhoršie zlo a teraz je najekologickejšia.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Cieľ tejto normy sa zdá byť trochu pomýlený.

Adam Rudolf, predseda predstavenstva, Finportal

Výmysel „od stola“.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Aktuálny návrh je postavený tak, že je nereálne, aby sa legálnym spôsobom dosiahli limity v požadovanom termíne. Zakladáme si tým na ďalšie manipulácie a „-gate“.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media

Áno, automobilky nemajú dosť času na úpravu výroby

Martin Jacko managing partner, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte

Dosah a vplyv emisnej normy Euro 7 na automobilový priemysel na Slovensku a v celej EÚ je už v podstate irelevantný, keďže už je prijatá legislatíva ohľadom zákazu spaľovacích motorov od 2035, a podľa môjho názoru žiadať firmy, aby investovali do technológie, ktorá bude o chvíľu rovnako zakázaná, je zbytočnou záťažou.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Emisná norma Euro 7, ktorá má do platnosti vstúpiť v roku 2026, prináša negatívne reakcie ako odborníkov tak aj verejnosti. Jej dopad na finálne množstvo vyprodukovaných emisií nielen z výfukových plynov motora, ale aj z brzdových doštičiek či pneumatík nemusí byť ani zďaleka taký, ako si úradníci v Európskom parlamente predstavujú. Vyvolané dodatočné investície môžu poškodiť ako výrobcov, tak aj spotrebiteľov.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Ak sa neupraví dátum platnosti emisnej normy Euro 7, automobilky budú mať pravdepodobne problém s úpravou výroby viacerých modelov, ktoré dnes na trhu poznáme. Vnímam rokovania jednotlivých automobilových veľmocí o odklade platnosti tejto normy, myslím, že v tejto téme by sme mali byť v EU úplne jednotní a v tejto turbulentnej dobe skôr stabilizovať automotive priemysel a nie ho ešte viac destabilizovať.

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit

Každý, aj náročný, projekt sa dá zvládnuť, ak je jasne definované zadanie a tiež primeraný čas a zdroje na jeho realizáciu. Stanovený rámec však tieto atribúty nespĺňa - vývoj, testovanie a realizácia nových investícií budú nepochybne trvať dlhšie. A tak sa naozaj môže stať, že tento - možno aj dobre mienený - zámer poškodí automobilový priemysel.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Aspoň sčasti určite áno. Automotive tiež tvrdí, že sa to nedá do roku 2025 stihnúť. Pocítia to však aj ľudia zdražením automobilov a ukončením výroby tých lacnejších. Táto norma má znížiť emisie len o dva až päť percent, čo je z hľadiska jej dôsledkov málo. Keďže tu už máme dohodu EÚ o ukončení výroby áut so spaľovacím motorom od roku 2035, pripadá mi norma Euro 7 zbytočná.

Mojmír Vedej, vedúci organizačnej zložky pre Slovensko, Premium Insurance Company

Je zrejmé, že to nie je len otázkou pre automobilový priemysel, ale stal sa z toho celospoločenský problém. Zatiaľ sa nepodarilo žiadnej technológii dostať v dostatočnej miere na kvalitatívnu úroveň, ktorú užívateľovi poskytujú spaľovacie alebo vznetové motory. Komfort obsluhy, spoľahlivosť, dostupnosť infraštruktúry (čerpacie/nabíjacie stanice, servis, ohromné nároky na zastaralé energetické siete, násobné zvýšenie potreby energických zdrojov, ekologická výroba elektriny, atď.)….aj preto je „zákaz spaľovacích motorov“ aktuálne asi predčasné riešenie, pokiaľ alternatívne technológie nedosiahnu žiadúcu úroveň.

Milan Černák, managing partner, RSM SK

Myslím si, že niektoré konkrétne modely prestanú automobilky vplyvom novej normy vyrábať, pretože to nebude rentabilné. Navyše norma Euro 7 má len minimálny vplyv na ochranu životného prostredia, čo nedáva jej zavádzaniu logický význam.

Marian Burian, generálny riaditeľ Arval Slovakia

Každá veľká zmena, ktorou novonavrhovaná emisná norma je, prináša aj komplikácie či neistotu - zvlášť, keď je časový priestor na jej implementáciu nedostatočný. Osobne si myslím, že sa v tejto veci podarí nájsť rozumný kompromis (časový aj obsahový) a automobilový priemysel sa potom s novou normou vysporiada bez väčších následkov.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Euro7 je zložitá téma, zasahuje nielen spaľovacie motory, ale aj pneumatiky a brzdy. V každom prípade pre slovenské podniky je však nutné, aby sa z Euro7 vylúčili motory a účinnosť normy posunula o niekoľko rokov.

Martin Volek, riaditeľ, Volis International

Automobilky ohlásili, že nestihnú normy dodržať. Vzhľadom už na iné záväzky EÚ (ukončenie predaja automobilov so spaľovacími motormi do roku 2035) je dôležité rokovať o iných podmienkach.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Typické úradnícke rozhodnutie od zeleného stola neznalé súvislosti reálneho sveta a nedomyslené v detailoch.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Myslím, že Euro7 dokáže ochromiť výrobu automobilov, a teda najmä ich vývoj. To sa takmer isto dotkne aj slovenskej ekonomiky – primárne jej výkonnosti.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Nie, automotive sa musí prispôsobiť emisným požiadavkám EÚ

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich

Myslím si, že naše firmy z oblasti automotive sú dostatočne flexibilné na to, aby sa prispôsobili meniacim sa normám, požiadavkám, ako aj situácii na trhu.

Robert Balheim, partner, Expense Reduction Analysts

Európsky automotive priemysel zaspal elektrifikáciu. Čína a USA valcujú celosvetový trh a európski výrobcovia im nestíhajú. Je to smutné, že muselo prísť takéto nariadenie, ale práve Euro 7 by ich malo dotlačiť k výraznej zmene myslenia a posunu vpred.

Lukáš Kmenta, country manažér pre Česko a Slovensko, HBS

Zavádzanie emisných noriem je diskutovaná téma a zástupcovia automobilového priemyslu sú prítomní na rokovaniach. Skôr by som sa bál konkurencieschopnosti európskych automobiliek voči výrobcom mimo EÚ.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Vôbec nie, ochrana životného prostredia je prioritou

Neviem/nevyjadrujem sa/Iné

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Zavedenie emisnej normy Euro 7 za účelom dosiahnutia prísnejších emisných štandardov vyžaduje značné úsilie a investície od výrobcov automobilov. Zavedenie tejto normy má potenciál ovplyvniť automobilový priemysel na Slovensku, ale aj v EÚ. Nateraz sa však odhaduje, že v roku 2035 ju bude spĺňať iba 10 percent áut v celej EÚ.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Odpoveď je „jednoznačne áno“. Akurát treba navyše dodať, že to nezničí „len“ jedno priemyselné odvetvie. Ide aj o doteraz nevídaný pokus o centrálne plánovanie (zakázal niekto v minulosti parný stroj, keď sa objavili spaľovacie motory?) a skrytú snahu o ochudobnenie značnej časti obyvateľstva (alebo, ak chcete, o socialistické prerozdeľovanie bohatstva). O fakte, že autori tohto „predpisu“ museli prepadať z prírodných vied už na základnej škole, už ani nehovorím.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

Viem, že sa nepatrí mudrovať, ale ja o flexibilite výrobných programov automobiliek naozaj neviem dosť. Očakával by som, že ak sa dokážu prispôsobiť automobilky v iných európskych krajinách, mali by sme to vďaka našej vrodenej i nadobudnutej schopnosti improvizovať zvládnuť aj my.

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Napriek dobrému úmyslu sa obnova vozového parku pravdepodobne spomalí.

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

