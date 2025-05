Európska komisia pripravuje legislatívu na úplné odstrihnutie krajín EÚ od ruských dodávok energetických surovín. Maďarsko a Slovensko sa proti návrhom ostro ohradili a tvrdia, že by im to ohrozilo dodávky a zvýšilo ceny pre domácnosti.



Na názor na uvedený zámer sa TREND opýtal vybraných predstaviteľov slovenského biznisu a ekonomického diania. V elektronickom hlasovaní medzi 16. a 19. májom 2025 sa vyjadrilo dovedna 46 respondentov. Ich odpovede s komentármi publikujeme.

Určite áno. Európa nesmie financovať vojnu na Ukrajine

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory

Podporujem rozhodnutie Európskej únie odstrihnúť sa od ruských energií, pretože to posilní energetickú bezpečnosť a nezávislosť regiónu. Je to strategický krok, ktorý zároveň oslabí financovanie agresívnej politiky Ruska a podporí prechod na udržateľnejšie a diverzifikované zdroje energie.

Peter Kubovič, managing partner, HKP Legal

Je to správne „z princípu“, napriek tomu, že našu ekonomiku (respektíve spoločnosť) to bude bolieť – najmä preto, že sa na to nepripravujeme (na rozdiel od iných krajín)...

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita

Do budúcna je rozhodnutie EÚ správne, lebo mieri k väčšej nezávislosti a súladu s etickými hodnotami Únie. Je však potrebné smerovať k širšej diverzifikácii, aby sa EÚ nestala závislou na iných autokratických režimoch a aby to nebola len výmena jednej závislosti za druhú.

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

Diverzifikácia dodávok je úplne nevyhnutná.

Pavel Nechala, advokát, Nechala and partners

Jednoznačne, Slovensko patrí k západnej civilizácii a väčšina obyvateľov si zmenu v tejto otázke neželá. Preto aj spoločný postup voči imperialistickým snahám na východnej strane je potrebné podporiť.

Ivan Štefanec, čestný prezident, Podnikateľská aliancia Slovenska

Pre našu bezpečnosť je kľúčové čo najskôr prestať s financovaním agresora, ktorý nás ohrozuje.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Martin Šimun, predseda dozornej rady, Dôvera zdravotná poisťovňa

Peter Halász, konateľ, Jaga Group

Branislav Polák, Chief Inovation Officer, Starmedia

Áno, hoci bude bolestivé aj pre domácu ekonomiku

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

Ruská federácia sa za posledné roky ukázala ako veľmi nespoľahlivý obchodný partner a dodávateľ. Energie využívala na politický nátlak a vydieranie a jej vojenská agresia na Ukrajine ukázala, že sa vo svojich mocenských plánoch nezastaví pred ničím. V takej situácii je závislosť na ruských surovinách nebezpečná a zradná. Navyše ich nakupovanie umožňuje RF financovať vojenskú agresiu, takže ani morálno-etické dôvody takýchto dlhodobých obchodných vzťahov nie sú v súlade s našimi záujmami – ekonomickými, ani politickými.

Rastislav Dravecký, riaditeľ, DSI Data

V čase pretrvávajúcej ruskej agresie je ukončenie závislosti od ruských energií minimálnou obeťou, ktorou môžeme prispieť k spravodlivému mieru. Zároveň ide o formu nášho finančného postoja – dôkaz, že hodnoty a solidarita nie sú na predaj. Štát má k dispozícii dostatok nástrojov na to, aby zmiernil negatívne dôsledky tohto rozhodnutia pre obyvateľov aj firmy. Je nepochopiteľné a neospravedlniteľné, ak niekto stavia svoj ekonomický komfort nad utrpenie a slobodu iných.

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich

Rusko je potrebné ekonomicky oslabiť, aby bolo nútené znižovať výdavky na armádu a zbrojársky priemysel. Navyše sa ukázalo, že je nespoľahlivým partnerom. Zo začiatku to bude bolieť, avšak odstrihnutie sa od ruských energií vytvorí priestor pre projekty zamerané na znižovanie spotreby, ako aj na rýchlejšie zavádzanie udržateľných energetických zdrojov.

Tamás Szőke, CEO GrantExpert.sk

Odstrihnutie sa od ruských energií je strategicky správny krok, ktorý však musí prebiehať s rozvahou a so zohľadnením širšieho strategického kontextu zelenej tranzície. Toto rozhodnutie by nemalo byť motivované iba aktuálnou politikou, ale aj dlhodobou víziou energetickej nezávislosti EÚ. Potrebujeme uvažovať v technologickej, geografickej a ekonomickej rovine, investovať do inovácií a vytvoriť vyvážený energetický mix.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Je to správny krok z hľadiska bezpečnosti, ale zložitejší z hľadiska nákladov. Odstrihnúť sa – to je ľahké povedať, ťažšie však politicky a ešte ťažšie ekonomicky uniesť.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Komisia opiera svoje ciele o predpoklad, že celosvetové dodávky LNG budú od roku 2025 rýchlo rásť. Európe by malo tiež pomôcť, že do roku 2030 nahradí až 100 miliárd metrov kubických zemného plynu, čo znamená zníženie dopytu o 40 – 50 miliárd m3 do roku 2027. Zároveň Komisia očakáva, že kapacity LNG sa do roku 2028 zvýšia približne o 200 miliárd m3, čo je päťkrát viac ako súčasný dovoz ruského plynu do EÚ. V predstavenej cestovnej mape Komisia navrhuje postupné odstraňovanie ruskej ropy, plynu a jadrovej energie z trhov EÚ, čo sa má uskutočniť „koordinovaným a bezpečným spôsobom.“ Každej z troch oblastí sa plán takto ako je popísané u plynu venuje osobitne.



Martin Melišek, CFO, Softec

Je to správne, aj keď pre nás drahé riešenie, ktoré sa dalo očakávať. Doteraz sme mali dosť času nájsť iné ekonomicky prijateľné riešenia, zatiaľ sme uprednostnili závislosť na nespoľahlivom partnerovi.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Nie. Cez ekonomický nátlak cesta k mieru nevedie

Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Nahradiť jednu závislosť inou závislosťou neznie ako dobrý nápad a navyše to pôsobí veľmi pokrytecky, keď sa s inými komoditami s Ruskom v pohode ďalej obchoduje a mnohé európske firmy v Rusku aj naďalej aktívne pôsobia. Šestnásť kôl sankcií zatiaľ očakávania nenaplnilo a k mieru neviedlo, treba začať konať. Bez vzájomnej diskusie kľúčových hráčov sa zastavenia bojov nedočkáme...

Martin Wiedermann, generálny riaditeľ, Centrálny depozitár cenných papierov SR

Ak sa EÚ úplne odstrihne, tak prídeme nielen o lacnejšie zdroje, ale aj o ekologickú prepravu. Ruský plyn a ropa si nájde cestu na svetové trhy a k nám sa dostanú zbytočne predražené. Ako vážne to teda myslíme s ESG a konkurencieschopnosťou Európy, keď robíme presne opačné kroky? Cesta k mieru vedie cez vzájomné porozumenie, rešpekt a úctu. To má presadzovať diplomacia. Nátlak a represie k vzájomnému porozumeniu neprispievajú.

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin

Akokoľvek ekonomika a politika je vždy prepojená, tu ideme do nerozvážnych extrémov. Zároveň celá EÚ ťahá za kratší koniec. Aktuálne preferované alternatívy majú len zdanie transparentnosti. A je to prechod od jednej závislosti k druhej. Šikovný hospodár sa dohodne tak, aby si mohol vyberať, mal alternatívu a ruka v ruke s tým vždy získa viac. Škoda týchto rozhodnutí.

Vladimír Bolek, člen predstavenstva, IAD Investments

Je dôležité nechať zachovanú možnosť diverzifikácie dodávok zdroj energií

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolil aj:

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Určite nie. Negatívne následky pocíti najmä Slovensko

Tibor Gregor, výkonný riaditeľ, Klub 500

Postoj Európskej komisie a viacerých predstaviteľov členských štátov považujem za pokrytecký a dvojtvárny. Ak niektorá krajina nechce odoberať ruský plyn, je to jej suverénne rozhodnutie — nech ho teda nekupuje. Ale vnucovať toto rozhodnutie ostatným a pritom vytvárať ilúziu jednoty EÚ je neúprimné.

Nie je problém, že Nórsko od začiatku konfliktu zarobilo na exporte plynu vyše 107 miliárd eur pri svojom HDP približne 480 miliárd eur? Toto je obrovský zásah do európskej rovnováhy, ale nikoho z „morálnych strážcov“ to neznepokojuje. Prečo nás práve tieto krajiny najviac poučujú, ako sa máme správať?

Európska únia má už dnes vážne problémy s konkurencieschopnosťou, najmä v energeticky náročných sektoroch. Ak sa odstrihneme od všetkých dostupných zdrojov bez náhrady, doplatí na to najmä priemysel a zamestnanci v krajinách ako Slovensko. Tento prístup poškodzuje Európu viac, než pomáha Ukrajine.

Peter Paška, CEO, Proact People Slovensko

Nielen Slovensko, ale najmä Slovensko a tiež krajiny z bývalého východného bloku napojené na plynovody a ropovody budú mať existenčné problémy, ak rozhodnutia EK vojdú do platnosti. Posledné rozhodnutia týchto ľudí mi naozaj pripomínajú podpilovávanie si konára, na ktorom sedíme. Ak sa im to podarí, tak pád bude neuveriteľne hlboký a boľavý. Už je to zhruba 2 500 rokov dozadu, čo múdry Platón povedal: Nakoniec nám budú vládnuť najneschopnejší z nás, to je trest za neochotu podieľať sa na politike. Voľby do európskych orgánov sú nielen u nás na pokraji záujmu spoločnosti a potom sa divíme ich rozhodnutiam... Osobne ich vnímam ako pokus o spáchanie kolektívnej rituálnej samovraždy..



Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Po prvé, nie je rozumné nahradiť jednu závislosť druhou. Po druhé, historia magistra vitae. Žiadna vojna netrvá večne a ani žiadne nepriateľstvo. Nemecko bolo v prvej polovici dvadsiateho storočia medzinárodným vyvrheľom, lebo napáchalo mnoho zla. Dnes je to náš spojenec a zrejme najdôležitejší členský štát Európskej únie (a náš dôležitý obchodný partner). Takže podobnú zmenu očakávam aj vo vzťahu k Rusku. Alternatívou je len totálna deštrukcia Európy.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Ján Sabol, člen Generálnej rady, Združenie podnikateľov Slovenska

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Iné/Nevyjadrujem sa

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak

Úplné odstrihnutie sa od ruských energií je strategický krok, ktorý má potenciál posilniť energetickú bezpečnosť a geopolitickú pozíciu EÚ. Avšak tento prechod predstavuje značné ekonomické a sociálne výzvy, ktoré si vyžadujú starostlivé plánovanie, investície a medzinárodnú spoluprácu. Je dôležité hľadať spôsoby, ako minimalizovať negatívne dopady na európskych občanov a podniky a zároveň urýchliť prechod na udržateľné a bezpečné zdroje energie.

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies

Každá krajina by mala uvažovať v reláciách, že v niektorých odvetviach by mala byť sebestačná. Hlavne v turbulentnejších časoch, keď akékoľvek medzinárodné dohody vedia byť Čiernym Petrom vo vyjednávaní či presadzovaní záujmov. Či ide o ozbrojený konflikt alebo obchodnú vojnu. Dôležité je určiť dobrý mix, s ktorým to vie krajina uskutočniť. Všetko chce ale svoj čas, inak je to nielen finančne bolestivá cesta.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Otázka úplného odstrihnutia sa EÚ od ruských energií je veľmi komplexná a treba ju vidieť vo viacerých kontextoch – ekonomických, geopolitických, bezpečnostných aj environmentálnych. Z dlhodobého hľadiska je odstrihnutie sa od ruských energií pravdepodobne správny strategický krok, najmä z hľadiska bezpečnosti a nezávislosti, ale musí byť postupný, dobre riadený a solidárny voči krajinám, ktoré sú zasiahnuté najviac. Medzi najviac zasiahnuté krajiny by patrilo aj Slovensko. Nemali by sme v tom zostať osamotení, ale ani si nechávať „zadné vrátka“ k Rusku.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Diverzifikácia energetických zdrojov je určite správna. Slovensko je však v tejto oblasti menej pripravené ako iné európske krajiny a je možné, že nám to spôsobí hospodárske ťažkosti. Ak ale USA naozaj spustia vysoké clá pre krajiny odoberajúce ruské energie, budeme musieť v oblasti diverzifikácie pridať.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Na základe argumentácie EÚ sa dá tento zámer pochopiť. Avšak mali by sme dôsledne dbať na diverzifikáciu zdrojov. Prílišná fixácia na USA nám prinesie rovnaké problémy.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Je to ambiciózny krok smerom k energetickej nezávislosti a bezpečnosti EÚ. Pre Slovensko je zásadná koordinácia s európskymi partnermi a dôsledná analýza dopadov. Ide o komplexný proces, koniec závislosti od ruských energií je však strategické a právne obhájiteľné rozhodnutie.

Filip Tichý, audítor a partner, Grant Thornton

Tento krok by dával zmysel na úvod ruskej agresie na Ukrajine, avšak dnes sa javí ako vysoko politický. Z ekonomického strategického pohľadu je totiž málo pochopiteľný. EÚ by skôr potrebovala strategický plán na zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky a zabezpečenie cenovo dostupnej energie, ktorej budeme potrebovať aj vďaka AI výrazne viac ako teraz. Tento návrh však podľa mňa na tieto výzvy neodpovedá.

Michal Ukropec, CEO, Twinzo

Ako sa to vraví? Nikdy nemať iba jednu ponuku? Som definitívne za zbavenie sa závislosti od ruských zdrojov, ale mať dve ponuky je vždy fajn. Pretože tak ako sme sa stali závislými na ruských zdrojoch, tak sa môžeme stať závislými na nejakých iných. Otázkou, samozrejme je, akú pozíciu má v tomto Slovensko v kontexte európskej integrácie...

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Je to politicko-ideologické rozhodnutie. Preto dávam – iné.