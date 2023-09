Pestovateľom pšenice na Slovensku bude štát kompenzovať straty, ktoré im spôsobil zvýšený dovoz obilnín z Ukrajiny. Podpora dosiahne celkovo 15,7 milióna eur, z toho tretinu Slovensku poskytla Európska komisia.

Na tlačovej besede o tom informoval minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš. Tento krok vláda schválila pred štyrmi týždňami.

Osemtisíc pestovateľov, ktorí majú nárok

„Spôsob vyplácania je automatický, žiadatelia nemusia podávať žiadosti," zdôraznil minister. Pôdohospodárska platobná agentúra podľa jej šéfa Jozefa Kissa identifikovala približne 8-tisíc pestovateľov pšenice, ktorí majú nárok na kompenzáciu od štátu.

Prvé rozhodnutia by mala agentúra vydávať už koncom septembra, pričom podporu by mal štát vyplatiť do konca tohto roka.

Podporu dostane len ten poľnohospodár, ktorý Pôdohospodárskej platobnej agentúre v stanovenej lehote podal žiadosť o priamu podporu na plochu za rok 2023. Rezort pôdohospodárstva vychádza z toho, že ak určitá osoba podala žiadosť o priamu podporu na plochu za rok 2023, tak ide o poľnohospodára, ktorý poľnohospodársku činnosť stále vykonáva.

Na poľnohospodára musí byť evidovaná poľnohospodárska plocha, na ktorej sa ako najviac jedna skupina plodín pestovala pšenica alebo niektorá podskupina tejto skupiny plodín.

Podpora sa môže navýšiť

Podporu poľnohospodárovi štát poskytne na hektár poľnohospodárskej plochy v základnej sume 38,42 eura. Ak však úhrnná suma podpory, ktorá sa má poľnohospodárom poskytnúť, nedosiahne celkovú sumu vyčlenených finančných prostriedkov, podpora na hektár poľnohospodárskej plochy môže dosiahnuť až 61,90 eura.

Rezort pôdohospodárstva totiž predpokladá, že nie všetky osoby, ktoré mali v systéme evidovanú pšenicu, budú oprávnené, aby dostali finančnú podporu na svoju poľnohospodársku plochu.

Vzhľadom na liberalizáciu dovozov určitých produktov z Ukrajiny do Európskej únie sa od júna 2022 do júna 2023 zvýšili dovozy obilnín z Ukrajiny do Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska. Mnohé tieto produkty dovezené z Ukrajiny vytvárali konkurenčný tlak na producentov tých istých produktov v dotknutých členských štátoch.

„Trhy v týchto členských štátoch boli už v danom čase týmito produktami nasýtené a tieto produkty s pôvodom na Ukrajine boli bez navýšenia ich cien o hodnotu cla odpusteného predmetnou liberalizáciou dovozov z Ukrajiny v danom čase oveľa lacnejšie, než tie isté produkty vyprodukované ich lokálnymi producentmi v príslušných dotknutých členských štátoch," upozorňuje rezort pôdohospodárstva.