Čínsky developer Country Garden v utorok zaplatil úroky z dvoch dlhopisov v amerických dolároch v čase, keď sa malo skončiť obdobie odkladu.

Tesne sa tak vyhol bankrotu, čo prinieslo úľavu developerovi aj čínskemu realitnému sektoru. Uviedol to zdroj blízky spoločnosti, ktorý nechcel byť menovaný, pretože nemá oprávnenie hovoriť s médiami.

Relatívne „skromná“ suma

Country Garden, jeden z najväčších čínskych developerov, nedokázal v čas uhradiť kupóny z dlhopisov v celkovej výške 22,5 milióna dolárov splatné 6. augusta. To prehĺbilo obavy z hotovostnej situácie spoločnosti držalo trhy v napätí počas 30-dňovej doby odkladu splátok.

Hoci ide o relatívne „skromnú“ sumu, jej nezaplatenie by podkopalo krehké nádeje na finančných trhoch, že vládne stimuly v Číne začínajú stabilizovať problematický realitný trh a širšiu ekonomiku. Zvýšilo by to tiež riziko nesplatenia a požiadavky držiteľov iných dolárových dlhopisov, uviedli majitelia dlhopisov a právnici.

Country Garden nereagovala zatiaľ na žiadosť o komentár.

Ani vonkoncom problémy nekončia

Developer však nahromadil dlhy odhadom vo výške 1,43 bilióna jüanov (182,10 miliardy eur) a minulý týždeň ohlásil stratu 48,9 miliardy jüanov za prvých šesť mesiacov roka.

V sobotu údajne získal súhlas od veriteľov na predĺženie lehoty na splatenie kľúčových dlhopisov v hodnote 3,9 miliardy jüanov, aby mal čas na finančné zotavenie.

Country Garden však ani zďaleka nie je von z problémov a nie je jasné, ako si poradí s ďalšími splátkami úverov v najbližších týždňoch.

Nedostatočné zdroje

Problémy developera Country Garden vyvolali obavy z jeho kolapsu, čo by zasiahlo aj čínsku ekonomiku, ktorá už teraz trpí rekordne vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí, klesajúcou spotrebou a širšou krízou v sektore nehnuteľností.

Agentúra Moody's minulý týždeň znížila Country Garden úverový rating o tri stupne z Caa1 na Ca, čo naznačuje záväzky, ktoré sú „vysoko špekulatívne s rizikom nesplatenia“.

Podľa Moody's spoločnosť „nemá dostatočné interné hotovostné zdroje na riešenie nadchádzajúcej splatnosti offshore dlhopisov“.