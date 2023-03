Tesla spustila cenovú vojnu v Číne, ktorá môže pretvoriť najväčší svetový automobilový trh, píše Bloomberg. Hrozí, že niektoré automobilky svoje podnikanie skončia. Výrobca elektrických vozidiel Elona Muska v októbri znížil ceny modelov vyrábaných v jeho obrovskej továrni na predmestí Šanghaja. Záležitosti eskalovali v januári s ďalšou zľavou, ktorá spôsobila, že miestne vyrobené autá Tesly boli o 14 percent lacnejšie ako minulý rok a v niektorých prípadoch stáli takmer o 50 percent menej ako v USA a Európe.

Tieto kroky ponechali rivalom len malú možnosť ako sa prispôsobiť novým cenám. Medzi nimi boli miestni nováčikovia v oblasti elektromobilov ako Xpeng a Nio, ako aj popredné medzinárodné značky Volkswagen a Mercedes-Benz, ktoré ponúkali zľavy až do 70-tisíc juanov (10-tisíc dolárov). Elektrické SUV Mach-E od Ford Motor má počiatočnú cenu 209 900 juanov, čo je asi o tretinu lacnejšie ako v USA.

„Tesla spôsobila zmätok pre zvyšok trhu,“ povedal Jochen Siebert, výkonný riaditeľ spoločnosti JSC Automotive, poradenskej spoločnosti s pobočkami v Šanghaji a Stuttgarte. Podľa výpočtov agentúry Bloomberg News a miestnych médií znížilo ceny najmenej 30 ďalších výrobcov automobilov.

Požadujú zdravý vývoj

Čínska asociácia výrobcov automobilov v stredu vyzvala na ukončenie cenovej vojny s tým, že nejde o dlhodobé riešenie spomalenia predaja a hromadenia zásob. Priemysel by sa mal „vrátiť k normálnej prevádzke“, aby sa zabezpečil jeho zdravý vývoj, uviedla organizácia.

Komentáre čínskych štátnych médií zo začiatku tohto týždňa hovorili, že pre regionálne vlády je nevhodné ponúkať dotácie na vozidlá vyrábané miestne. V jednom príklade provincia Hubei a štátom podporovaná automobilka Dongfeng Motor Group znížili ceny až o 90-tisíc juanov alebo takmer o 40 percent.

Škrty prichádzajú uprostred ťažkého obdobia pre čínsky automobilový sektor. Spotrebiteľské výdavky boli vážne narušené dlhodobými proticovidovými obmedzeniami v krajine, zatiaľ čo predaj bol ovplyvnený aj odstránením vládnych dotácií na nákupy elektrovozidiel na konci minulého roka. Prerušenie dodávateľského reťazca poškodilo aj automobilový priemysel na celom svete.

Napriek týmto výzvam a pomalšej ekonomike sa maloobchodný predaj nových energetických vozidiel – vrátane plne elektrických a plug-in hybridov – v Číne minulý rok takmer zdvojnásobil na 5,67 milióna. Miestny gigant BYD predstavoval približne 30 percent z nich. Tesla v novembri dodala zo Šanghaja mesačný rekord viac ako 100-tisíc elektromobilov.

S rastúcim využívaním elektrických vozidiel prechádza čínsky automobilový trh „veľmi hlbokou prestavbou“, povedal finančný riaditeľ Nio Steven Feng. „Musíme prejsť touto cenovou vojnou na začiatku roka a potom očakávame, že priemysel prejde hlbokou fundamentálnou konsolidáciou. Je takmer konsenzus, že Čína má teraz príliš veľa výrobcov automobilov.“

Zákazníci sa stávajú selektívnejšími a dopyt je silný, povedal N. S. Feng a dodal, že spoločnosť Nio je presvedčená, že tento rok dosiahne svoj cieľ, ktorým je štvrť milióna predajov elektrických vozidiel, čo je viac ako dvojnásobok celkového predaja v roku 2022. Vedúci výroby Tesly Tom Zhu potvrdil, že zníženie cien spoločnosti „vygenerovalo obrovský dopyt“.

Predaje sa znásobujú

Podľa Bloomberg New Energy Finance by predaj elektrických vozidiel mohol tento rok v Číne dosiahnuť 8,1 milióna kusov, v porovnaní s 3,2 miliónmi v Európe a 1,9 milióna v USA. Podľa spoločnosti Sanford C. Bernstein sa len v tomto roku očakáva predstavenie 155 nových čisto elektrických a plug-in hybridných modelov v Číne.

To znamená, že väčšie zníženie cien by mohlo prísť od finančne silnejších väčších hráčov. Tesla má „niekoľko miliárd dolárov, ktoré môže použiť na tento účel, zatiaľ čo iní nie,“ povedal Siebert z JSC Automotive.

Okrem nej je ďalšie kolo škrtov schopný vykonať BYD, uviedli analytici Morgan Stanley vrátane Tima Hsiaa a Cindy Huang. Cenová vojna iniciovaná spoločnosťou so sídlom v Austine v Texase prišla rýchlejšie a závažnejšie, ako sa očakávalo, a „urýchli preskupenie trhu,“ uviedli.

Čínske trio Nio, Xpeng a Li Auto má podľa Morgan Stanley tiež dostatočne silné súvahy na to, aby zostalo samofinancované počas nasledujúcich 18 mesiacov. „Zníženie cien elektromobilov ich robí atraktívnejšími v porovnaní s benzínovými autami, čo ešte viac stláča tradičných výrobcov automobilov,“ povedal Yang Jing, riaditeľ China Corporate Research v Fitch Ratings.

Reakcia trhov bola zmiešaná. Akcie Tesly klesli okamžite po zmene cien spoločnosti, ale opäť sú na vzostupe a ďaleko prevyšujú hlavných čínskych výrobcov elektrických vozidiel. Tesla tento rok vzrástla o 60 percent, zatiaľ čo americké depozitné potvrdenky Li Auto o 15 percent. Nio v Hongkongu kleslo o sedem percent. „Do polovice roku 2024 to zostane brutálne,“ povedal Tu Le, výkonný riaditeľ poradenskej spoločnosti Sino Auto Insights. „Je to skutočne existenčné pre niektorých slabších hráčov.“