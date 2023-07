Od roku 2024 bude talianska firma Arsenale ponúkať „La Dolce Vita“ výlety vlakom z Ríma cez Sicíliu pre dve osoby za šesťtisíc eur. Počas cesty vlak zastaví aj v obľúbených turistických destináciách Palermo, Benátky a Portofino, píše agentúra Bloomberg.

Najluxusnejšie kabíny budú stáť od 25-tisíc eur za noc. „Je to ako luxusná plavba, no na koľajniciach,“ povedal Paolo Barletta, výkonný riaditeľ Arsenale, ktorý bude službu prevádzkovať v spolupráci so slávnou značkou Orient Express.

Nové zážitky

Nová služba vychádza z dvoch kľúčových trendov: popandemického oživenia cestovného ruchu a obnoveného záujmu o vlaky v dôsledku klimatickej krízy. Po obmedzeniach spojených s covidom sa ľudia znovu vydávajú na cesty. Platí to najmä pre bohatých, ktorých už nebavia zabehnuté trasy, a tak sa snažia nájsť nové dobrodružstvá.

Taliansko je vyhľadávanou gastronomickou a historickou destináciou. Podľa talianskeho turistického úradu ENIT ho v roku 2022 navštívilo viac než tri milióny turistov, pričom každý z nich tu v priemere minul zhruba 3 600 eur.

Arsenale očakáva, že mu vďaka záujmu boháčov zo zahraničia stúpnu príjmy v období rokov od 2020 do 2024 až o 31 percent. „Bohatí turisti hľadajú niečo odlišné, pretože plavby ich už omrzeli," povedala Dina Raverová, zakladateľka a predsedníčka cestovnej firmy Destination Italia. Dodala, že v rámci Talianska majú záujem hlavne o udržateľné a pomalé cestovanie po alternatívnych trasách a miestnych panorámach.

Taliansky luxus

S cieľom uspokojiť vysoký dopyt boháčov investuje Arsenale do novej služby až 240 miliónov eur. Časť peňazí použije na to, aby premenil zastarané vlaky národného dopravcu Trenitalia na luxusné dopravné prostriedky.

Vo vozňoch sa budú nachádzať apartmány s dreveným obkladom a obývacími miestnosťami. Interiér sa nesie v duchu talianskeho dizajnu 20. storočia a z farebného hľadiska je kombináciou tlmených odtieňov oranžovej, terakotovej a fialovej. Luxusné kabíny budú disponovať vlastnými kúpeľňami, pohovkou, stolom či dvomi kreslami, z ktorých budú mať cestujúci skvelý výhľad na krajinu okolo.

V jedálenskom vozni si budú môcť vybrať z ponuky talianskych aperitívov či vín. Špecialitami jedálneho lístka budú ježovka a hľuzovka. Vlak bude mať 12 vozňov, do ktorých sa dokopy zmestí až 62 cestujúcich. Počas cesty ich čaká niekoľko zastávok.

Na programe je napríklad nočná návšteva Baziliky svätého Marka v Benátkach alebo predstavenia v opernom dome La Scala v Miláne. Cestujúci sa takisto budú môcť ubytovať v hoteloch Orient Express v Ríme a Benátkach, ktoré Arsenale otvorí v roku 2024.