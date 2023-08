Taliansko zavádza 40-percentnú daň z tohtoročných mimoriadnych ziskov bánk. Vybrané peniaze chce podľa podpredsedu vlády a ministra infraštruktúry Mattea Salviniho použiť na pomoc držiteľom hypoték a na zníženie daní.

Opatrenie, ktoré podľa agentúry Bloomberg prekvapilo trhy, schválila talianska vláda v pondelok neskoro večer na poslednom zasadnutí pred letnou prestávkou.

Rozdiel v uplatňovaní sadzieb

Daň z bankových mimoriadnych ziskov vláda začlenila do rozsiahleho balíka opatrení, ktoré siahajú od licencií na taxi až po zahraničné investície. Podľa agentúry ANSA by daň mohla priniesť do štátnej kasy viac ako dve miliardy eur.

„Stačí sa pozrieť na zisky bánk v prvom polroku 2023, ktoré sú tiež výsledkom zvýšenia sadzieb Európskej centrálnej banky, aby sme si uvedomili, že nehovoríme o pár miliónoch, ale hovoríme o miliardách,“ povedal Salvini na tlačovej konferencii v Ríme, na ktorej sa objavil bez premiérky Giorgie Meloniovej.

„Ak (je pravda, že) sa náklady na peňažnú záťaž pre domácnosti a podniky zvýšili a zdvojnásobili, nezdvojnásobilo sa rovnako to, čo dostávajú majitelia bežných účtov,“ povedal Salvini a dodal, že existuje veľký rozdiel medzi sadzbami uplatňovanými na pôžičky a sadzbami, ktoré banky poskytujú sporiteľom.

Popretie plánov

Zisky talianskych bánk v prvom polroku prudko vzrástli, pretože stúpajúce úrokové sadzby zvýšili príjmy z pôžičiek.

Banky Sanpaolo SpA a UniCredit SpA minulý mesiac zvýšili v reakcii na rýchle sprísňovanie menovej politiky Európskej centrálnej banky celoročné výhľady už druhý štvrťrok po sebe.

O tom, že sa talianska vláda chystá viac zdaniť banky, aby financovala opatrenia na pomoc rodinám, ktoré sa stretávajú s nárastom životných nákladov, informovala už v apríli agentúra Reuters.

Minister hospodárstva v júni takéto plány poprel. Talianska vláda, vrátane premiérky Meloniovej, opakovane kritizovala ECB za opakované zvyšovanie úrokových sadzieb.