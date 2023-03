Zabudnite na nespútaných Brazílčanov či vášnivých Talianov. Tajomstvo šťastia v sebe ukrýva chladný sever, píše denník The Telegraph.

Podľa Správy o šťastí vo svete 2023, ktorú v pondelok zverejnila nezisková organizácia spojená s OSN, je Fínsko krajinou s najšťastnejším obyvateľstvom – už šiesty rok po sebe. Prišli snáď Fíni na niečo, čo zvyšku sveta stále uniká?

Turistická sprievodkyňa Tuula Kleimanová si spomína na detstvo a na staré dobré časy, keď si ľudia natierali chodidlá smolou. Táto lepkavá hmota pochádzajúca z rozkladajúceho sa borovicového dreva je podľa nej skvelou formou ochrany. Vo Fínsku dokážu ľuďom na perách vyčariť úsmev naozaj zvláštne veci, zamýšľa sa denník.

Aj napriek niekoľkým víťazstvám v rebríčku najšťastnejších krajín sveta sa zdá, že Fínov titul prekvapil a zároveň aj pobavil. Sú predsa známou kolískou heavy metalu a pri myšlienke na to, že by si v autobuse k niekomu prisadli, sa im zvykne zatočiť hlava. Fíni na prvý pohľad nepôsobia ako šťastná „banda“, no výsledky správy OSN hovoria jasne. Ako sa teda tomuto zamračenému národu podarilo vybudovať to najšťastnejšie miesto na svete?

Šťastie ukryté v prírode

„Na našich lesoch je niečo veľmi špeciálne,“ tvrdí outdoorová nadšenkyňa a fitness trénerka Lassi Katajarinneová. Dodáva, že lesy jej vždy vyčarujú úsmev na perách.

Až viac než 75 percent Fínska pokrývajú lesy, čo je najviac zo všetkých európskych krajín. Okrem toho tu môžete nájsť až 41 národných parkov. „Prechádzka v lese výrazne zlepšuje vaše psychické zdravie i držanie tela,“ argumentuje Katajarinneová.

Tieto svoje rozsiahle zelené plochy Fíni využili aj počas lockdownov, keď si uplatnili svoje „Jokamiehen oikeudet“ – právo slobodne sa túlať divočinou či v nej stanovať. Na mieste, kde bolo dištancovanie sa od spoločnosti normou ešte pred nástupom pandémie, je osobný priestor niečím posvätným. Davy ľudí či hlučnú premávku tu nájdete len ťažko, čo vie okamžite vylepšiť nejednu zlú náladu.

Kultúrna ikona sauna

Síce sú Fíni samotárskym národom, existuje miesto, kde je spoločnosť priam vítaná. The Telegraph má, samozrejme, na mysli sauny, ktoré sa niekedy tešia väčšej úcte než kostoly. Ľudia si tu môžu vymieňať klebety, preberať súčasné dianie vo svete či podeliť sa o príbehy zo svojich chát pri jazere, pričom často prezradia viac, než by prezradili v bežnom živote.

Tento pocit slobody je rovnako osviežujúci ako kúpeľ v ľadovej vode a telo nabije energiou. Niet sa prečo čudovať, že vo Fínsku nájdete viac než dva milióny verejných či súkromných sáun.

Schopnosť na chvíľu vypnúť je tým skutočným kľúčom k šťastiu a umožňuje Fínom nájsť dokonalú rovnováhu medzi prácou a oddychom.

Severský národ je navyše známy tým, že sa vyhýba extrémom, a tak mu chýba bravúra Brazílčanov či vášeň empatických Talianov. Namiesto toho však Fíni objavili zlatú žilu šťastia a naučili sa nájsť útechu a spokojnosť skôr v tých jemnejších radostiach každodenného života.

„Každý, kto je šťastný, by to mal tajiť,“ poradil vo svojej tvorbe básnik Eino Leino. Zdá sa, že presne to aj skromní Fíni robia.