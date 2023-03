Banky z Wall Street aj ich európski konkurenti fakticky zrušia zákazy náboru nových zamestnancov, pretože chcú prilákať špičkových bankárov, ktorí budú k dispozícii po núdzovej záchrane švajčiarskej Credit Suisse Group a ktorých mzdové požiadavky by mohli byť pre finančné inštitúcie za súčasnej situácie výhodné, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou.

Z hrozby jedinečná príležitosť

Kým na trhoch doznievajú šoky z faktického kolapsu Credit Suisse, v niektorých bankách sa pozornosť presunula z hrozby nákazy k príležitostiam, ktoré sa ponúkajú raz za desaťročie. Prvý núdzový predaj veľkej banky od finančnej krízy predstavuje pre konkurentov šancu získať dôležitých zamestnancov alebo aktivity, ktoré by inak neboli v ponuke.

Znova sa tak rozbieha aktivita na trhu s talentmi, ktorý ešte pred pár týždňami bol poznamenaný predovšetkým prepúšťaním a obmedzovaním náboru zamestnancov. Credit Suisse síce v posledných dvoch rokoch zaznamenala odliv špičkových bankárov, konkurenti stále vidia medzi zhruba 50-tisíc zamestnancami banky dostatok vhodných kandidátov. Credit Suisse prevzala konkurenčná UBS a očakáva sa, že zruší množstvo pracovných miest, pretože má menšie podnikanie v rade odborov, v ktorých bola Credit Suisse aktívna, a niektoré aktivity zrejme ukončí. Ak si bude chcieť udržať kvalitných bankárov z Credit Suisse, zrejme im urobí vlastnú ponuku.

Predseda správnej rady UBS Colm Kelleher sa na nedeľňajšej tlačovej konferencii vyjadril jasne o zámeroch divízie investičného bankovníctva Credit Suisse. Tá sa má zmenšiť a prispôsobiť konzervatívnej kultúre rizika UBS.

Presuny bankárov

Záchrana tiež vyvoláva otázku, či sa uskutoční plánované oddelenie divízie investičného bankovníctva Credit Suisse do spoločnosti First Boston. UBS nemá záujem pokračovať v týchto plánoch a podľa zdrojov si zrejme vyberie len špičkových obchodníkov. Táto neistota by tak mohla spôsobiť, že niektorí bankári sa budem snažiť presunúť už teraz, než aby čakali, či získajú miesto v UBS. Iní tiež nemusia byť ochotní nastúpiť do banky, ktorá bola donedávna hlavným konkurentom, alebo dajú prednosť nástupu do inej banky s väčším investičným bankovníctvom.

Krach Credit Suisse prináša nový zvrat na nestabilnom trhu náboru zamestnancov do bánk. V čase pandémie covid-19 sa banky pustili do vojny o talenty, pretože prudko vzrástol počet dohôd o nákupe a spájaní a záujem o získanie nových financií. Tento záujem ale opadol, keď centrálna banka USA začala zvyšovať úrokové sadzby. Goldman Sachs Group a Morgan Stanley patria medzi firmy, ktoré v poslednom čase predstavili plány na znižovanie počtu pracovných miest.

Podľa jedného zo zdrojov do Zürichu začali lietať zástupcovia firiem zameraných na hľadanie talentov spolupracujúcich s bankami, vrátane Goldman Sachs, aby si pohovorili s kandidátmi. Firmy ako HSBC Holdings a JPMorgan či iné banky z Európy majú záujem o bankárov zameraných na správu aktív aj o celé tímy a investičných špecialistov.