Je možné, že v najbližších mesiacoch zaznamená Švajčiarsko defláciu, neznamená to však, že centrálna banka bude reagovať, uviedol predseda predstavenstva švajčiarskej centrálnej banky (SNB) Martin Schlegel.

Ďalej povedal, že SNB nestavia menovú politiku na mesačných údajoch o inflácii. Kľúčové je pre ňu udržanie cenovej stability v strednodobom horizonte. „V nasledujúcich mesiacoch nemôžeme vylúčiť ani zápornú infláciu. Centrálna banka však na to nemusí nutne reagovať. My sa nesústredíme na súčasnú úroveň inflácie, ale skôr na cenovú stabilitu v strednodobom horizonte,“ zdôraznil Schlegel. Zároveň však dodal, že ak to bude nevyhnutné, banka bude konať.

Trhy predpokladajú, že SNB zredukuje kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na nulu, pričom pravdepodobnosť takéhoto vývoja stanovili na 75 percent. Zároveň nevyučujú, že banka by mohla byť ešte razantnejšia a znížiť sadzbu o 50 bázických bodov do záporného teritória. Pravdepodobnosť takéhoto vývoja stanovili na 25 percent.