Súkromné lietadlá sú už dlho tŕňom v oku klimatických aktivistov. Označujú ich za „hračky malej skupiny privilegovaných cestovateľov, ktorí len zbytočne znečisťujú ovzdušie“. Zákaz týchto lietadiel však problém nevyrieši, no ak by používali alternatívne palivo, pomôže to výrazne znížiť emisie, píše Bloomberg.

Počet letov súkromných lietadiel vzrástol vlani o 64 percent. Podľa štúdie holandskej environmentálnej poradenskej spoločnosti CE Delft, ktorú si v marci objednala organizácia Greenpeace, to viedlo k takmer zdvojnásobeniu emisií oxidu uhličitého.

Bohatí cestujúci si však môžu dovoliť aj drahšie, takzvané udržateľné letecké palivo. „Naši klienti sú ochotní zaplatiť o niečo viac za palivo, ktoré je trendové a umožní im pokračovať v používaní týchto lietadiel,“ povedal na brífingu v Paríži generálny riaditeľ Dassault Aviation Eric Trappier. „Nie sú to luxusné lietadlá, ale biznis lietadlá, ktoré umožňujú veľkým spoločnostiam lepšie fungovať a lepšie rozvíjať svoje podnikanie,“ priblížil.



Aktivistické skupiny však čoraz viac ukazujú prstom na súkromné lietadlá, ktoré prevážajú korporátnych manažérov a pár bohatých. E. Trappier takisto povedal, že korporátni pasažieri vykrývajú 80 percent kapacity súkromných lietadiel Dassault Aviation, vládni predstavitelia predstavujú ďalších desať a zvyšných desať percent sú súkromné osoby.



Používanie súkromných lietadiel sa minulý rok stalo vo Francúzsku horúcou témou, pričom niektorí politici navrhli ich úplný zákaz. Dokonca aj luxusná spoločnosť najbohatšieho muža planéty Bernarda Arnaulta (LVMH) predala svoje súkromné lietadlo v snahe vyhnúť sa nechcenej pozornosti verejnosti. „Vo Francúzsku je odjakživa tendencia niečo zakazovať,“ dodal E. Trappier.



Spoločnosť Dassault Aviation potvrdila, že vlani dostala objednávky na 64 svojich biznis lietadiel Falcon; rok predtým ich bolo o 13 menej. Jej najväčšími konkurentmi v tomto segmente sú kanadský Bombardier a americký gigant General Dynamics.